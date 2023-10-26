Первый снег выпал в Подольске
Мокрый снегопад начался в Подольске вечером 26 октября. Осадки не очень интенсивные, но продолжается уже несколько часов. Снег идет в центре города и на окраинах.
Ранее центр погоды «Фобос» предупреждал жителей региона о том, что на юге и в юго-западных районах Московской области пойдет снег. Уже завтра снегопады в столичном регионе усилятся, при этом температура воздуха достигнет отметки в 0 градусов. Кроме того, возможен ледяной дождь. В ближайшее время в Московской области ожидаются осадки, а на дорогах - гололедица.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега в регионе.
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На дорогах из-за непогоды образовалась гололедица. Как сообщают очевидны, падающий снег очень красиво смотрится на подсветке Знаменской церкви в Дубровицах. Автомобили едут с включенными дворниками, а люди натягивают капюшоны и раскрывают зонты.