Первый сборный экспортный груз отправился из Подмосковья в ОАЭ

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В ОАЭ отправили товары предприятий малого и среднего бизнес из Коломны, Люберец, Одинцово и Подольска. В Дубай груз доедет примерно через 20 дней. Компании экспортировали суфле, снеки, конфеты и другие товары.

«Отправка стала этапом на пути создания в Подмосковье сервиса для экспортеров, представляющих сегмент МСП. В перспективе МСП смогут оставить заявку на транспортировку их продукции за рубеж, а специалисты помогут „укомплектовать“ контейнер экспортной продукцией разных компаний», - заявила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, это будет гораздо дешевле, чем везти порознь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на всероссийской премии «Экспортер года».

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