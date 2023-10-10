Первый резидент сырного кластера в Подмосковье произвел более 2 тысяч тонн продукции с начала года

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«С начала этого года первый резидент „Сырного кластера“ уже произвел более двух тысяч тонн сыра. После запуска работы всех резидентов кластера ожидается увеличение производства сыров в регионе минимум еще на 25%», - отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

По его словам, Подмосковье остается лидером России по производству сыра. Так, в 2022 году в регионе изготовили более 120 тысяч тонн сыра. В этом году только за восемь месяцев эти показатели достигли 100 тысяч тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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