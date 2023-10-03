Первый проект реновации в Мытищах завершат в 2026 году

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«В монолитном 24-этажном здании запроектированы 253 квартиры суммарной площадью 10,5 тысячи квадратных метров - от 24-метровых студий до четырехкомнатных квартир евроформата площадью 61 квадратный метр. Продуманные планировки предусматривают окна на две стороны в большинстве квартир, места для стиральных машин в санузлах, ниши для хранения», - уточнили в ведомстве.

В квартирах предусмотрели гардеробные, балконы, в подъездах - сквозные входные группы, колясочные и помещения под магазины площадью 400 квадратных метров. Первый этаж оформят витражными окнами, а высота потолков достигнет почти четыре метра. На подземном уровне разместят кладовые.

ЖК «Долина Яуза» находится менее чем в километре от МКАД и в 15 минутах пешком от станции метро «Перловская». Недалеко протекает река Яуза и есть парк «Лосиный остров».

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