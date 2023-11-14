Первый полицейский кадетский класс принял присягу в Чехове

Жители Фрянова присоединились к всероссийской акции по сбору макулатуры

Ученики школы № 25, воспитанники детских садов, депутаты и другие жители рабочего поселка Фряново присоединились к всероссийской экологической акции «БумБатл». Они собирают старые газеты и журналы, ненужные коробки и другую макулатуру, которую можно направить в переработку

В новом сезоне акция проходит под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема». Предоставляя бумаге новую жизнь, школьники понимают, что вносят неоспоримый вклад в сохранение лесов. Чтобы перерабатывать как можно больше макулатуры, в России второй год подряд при поддержке национального проекта «Экология» проводится масштабная акция «БумБатл».

«Это очень большое решение для нас. Участие в этой акции у нас приняли 19 классов. К нам еще присоединился детский сад, где ребята тоже собирают макулатуру. Конечно, для них это и экологическое воспитание, и духовное воспитание, приобщение к природе и внеурочная деятельность. Одни большие плюсы», - говорит директор СОШ № 25 имени Копылова Елена Старостина.

«БумБатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой баттл, - это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете. Самые активные участники акции получат призы от муниципалитета.

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