Первый полицейский кадетский класс принял присягу в Чехове
Учащиеся полицейского кадетского класса приняли присягу в Чехове. Свыше 25 учеников седьмого класса школы № 3 поклялись хорошо учиться, быть верными товарищами и готовить себя к служению Отечеству.
Семиклассники будут углубленно изучать математику, информатику, экономику, право и основы юриспруденции.
«Во время учебы вы познакомитесь с системой ОВД, вы узнаете, что такое дознание, следствие, что такое криминалистика. Какие методы и как вообще это работает, какая оперативно-розыскная деятельность есть. С ППС также познакомитесь», - рассказал замглавы администрации Чехова Евгений Градсков.
Класс стал третьим кадетским в округе и первым с полицейским уклоном.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».