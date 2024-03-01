Первый муниципальный слет школьных лесничеств прошел в Клину

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Как рассказал заместитель председателя Комлесхоза Подмосковья Дмитрий Новиков, школьные лесничества воспитывают у детей бережное отношение к природе и углублять их знания в области экологии.

«Наставники учат юных лесничих беречь и приумножать лесные богатства, сохранять и развивать защитные, оздоровительные функции леса и любить природу родного края», - сказал он.

Школьники поучаствовали в конкурсах и продемонстрировали свои знания в лесоведении и орнитологии. В результате первое место заняла команда школьного лесничества «Новощаповское» школы «Имена Победы».

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