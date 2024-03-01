01 марта 2024, 14:35

Первый муниципальный слет школьных лесничеств прошел в Клину

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Слет школьный лесничеств прошел в Клинской городской библиотеке № 2. В нем приняли участие команды школ «Имена Победы», «Планета детства» и лицея № 10.

Как рассказал заместитель председателя Комлесхоза Подмосковья Дмитрий Новиков, школьные лесничества воспитывают у детей бережное отношение к природе и углублять их знания в области экологии.

«Наставники учат юных лесничих беречь и приумножать лесные богатства, сохранять и развивать защитные, оздоровительные функции леса и любить природу родного края», - сказал он.

Школьники поучаствовали в конкурсах и продемонстрировали свои знания в лесоведении и орнитологии. В результате первое место заняла команда школьного лесничества «Новощаповское» школы «Имена Победы».

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Клин Школьники
01 марта 2024, 15:06
Компания «Мособлгаз» обновила карту доступных для подключения земельных участков
Мособлгаз
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Предпринимателям из Подмосковья, которые планируют приобрести земельные участки под коммерческие цели, облегчили выбор — Мособлгаз обновил информацию на «тепловой карте». На ней отображена информация о доступных для подключения к газу участках в регионе.

На этой интерактивной карте можно узнать наличие и объем доступных мощностей газотранспортной инфраструктуры на выбранной территории. Заявку на подключение также можно подать с помощью «тепловой карты», перейдя в личный кабинет клиента для юридических лиц.

Регистрацию в онлайн-сервисе можно осуществить самостоятельно за два шага, перейдя по ссылке и введя ИНН, КПП организации и адрес электронной почты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
01 марта 2024, 14:56
Встреча жителей и администрации пройдет в Жаворонках 5 марта
Unsplash
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В территориальном управлении Жаворонки состоится личный прием граждан. Его проведут представители исполнительной власти и депутаты Одинцовского городского округа.

Жителей примут первый заместитель главы администрации округа, сотрудники муниципального центра управления регионом, а также депутаты партии «Единая Россия».

Место проведения приема - театральный центр «Жаворонки», расположенный по адресу: село Жаворонки, улица Лесная, 17А.

Информация о графике приема и контактные телефоны для записи доступны на официальном сайте администрации Одинцовского городского округа округа.

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Одинцово Депутаты
01 марта 2024, 14:54
Минэкологии Подмосковья напомнило жителям правила весенней охоты
Минэкологии МО.
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Сезон весенней охоты начнется в Подмосковье в марте. Добычу селезня с подсадной уткой разрешат с 20 марта по 10 мая.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, сезон охоты на селезней без подсадной утки с манком и чучелами пройдет в южных округах с 13 по 22 апреля, а в северных - с 20 по 29 апреля. В этот период можно добывать гусей, вальдшнепов, тетеревов и глухарей.

«Хочу напомнить начинающим охотникам, что выходить на промысел можно лишь при наличии охотбилета, разрешения и путевки, выданной охотхозяйством. Мы надеемся, что охотники будут помнить и о требованиях законодательства, и о неписанной этике», - сказал глава министерства Тихон Фирсов.

По нормам в день охоты можно добыть пять селезней кряквы и пять - других видов уток, три вальдшнепа, пять гусей и не более одной особи тетерева с тока. Кроме того, запрещена добыча вальдшнепа на утренней тяге, охота с подхода и использованием добычи дичи охотничьих собак и хищных птиц.

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Животные Экология
01 марта 2024, 14:41
Производство металлоконструкций для городской инфраструктуры появится в Краснознаменске к 2025 году
Мининвест МО
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Инвестор вложит около 200 миллионов рублей в новое производство металлических конструкций в Краснознаменске. Завод планируется запустить в начале 2025 года.

«На новом производстве появится около 50 рабочих мест для жителей Подмосковья. Приступить к строительству на участке, который был получен в аренду всего за один рубль в год, инвестор планирует уже в мае», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания более 20 лет занимается разработкой и производством металлоконструкций для городской инфраструктуры по всей России. Это остановочные павильоны, информационные указатели, табло прибытия транспорта на остановках, зарядки для электромобилей и многое другое.

«Производство появится на участке площадью более 1,6 гектара. Спрос на продукцию компании есть. Спектр выпускаемой продукции нацелен в том числе на импортозамещение металлопроката, профилей и фурнитуры», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На территории построят два цеха. В первом установят гибочные станки, труборезы, фрезерные станки с числовым программным управлением. Во втором будут делать сварку, сборку и подготовку к дальнейшей отгрузке.

«Производственные мощности нашего действующего предприятия позволяют в месяц выпускать около 1,5 тысячи тонн готовой продукции. После запуска новой производственной площадки мы планируем увеличить этот объем минимум на 20%», - отметил управляющий директор Группы компании «Деталь бизнеса» Павел Исупов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также рассказал о развитии и строительстве индустриальных парков на территории региона.

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Инвестиции Краснознаменск

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