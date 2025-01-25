Первый «квартирник» провели в молодежном центре в Лосино-Петровском

Участники встречи познакомились с популярным в 80-х годах в СССР форматом концерта под названием «квартирник», а также с творчеством местных музыкантов. В прошлом такие мероприятия проводили в домашних условиях: некоторые исполнители не могли выступать публично. Сейчас «квартирник» - это атмосферный мини-концерт, где начинающие или малоизвестные музыканты могут продемонстрировать свое творчество.

Репертуар «квартирника», который впервые организовали в Лосино-Петровском, подбирали с учетом музыкального вкуса молодежи и старшего поколения. Собравшиеся напевали давно полюбившиеся мотивы. На мероприятии не только играли на гитаре, но и показывали сценки и читали стихи.

Такие «квартирники» приобщают подрастающее поколение к культуре прошлых лет, а у людей старшего поколения вызывают приятные ностальгические воспоминания.