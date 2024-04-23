23 апреля 2024, 19:22

Первый Кубок школьной лиги по баскетболу прошел в Балашихе

Телеканал «360»
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Победителя баскетбольного турнира среди школьников определили в Балашихе. Соревнования прошли в рамках Балашихинской школьной лиги.

Первый Кубок Балашихинской школьной лиги по баскетболу разыграли в округе. Финал проходил отдельно среди девушек и юношей на обновленном стадионе «Труд». Чемпионами турнира среди мальчиков стали ребята из школы № 12. Исход матче команды решили в овертайме. Два победных мяча забил капитан. Среди девочек чемпионками стала сборная школы № 30.

«Смотрел последние матчи, уровень заряда и эмоций, как на профессиональном баскетболе. Благодарю за шикарную игру, настроение и эмоции всех участников баскетбольного турнира. Надеюсь, что, для ребят, которые сегодня играли, это станет началом большого спортивного пути. Снимаю шляпу перед победителями. Не побоялись и переломили игру, заняли первое место. Молодцы!» - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Победителям и призерам вручили награды. Финальные встречи сейчас проходят и по всем видам спорт лиги. Это мини-футбол, шахматы и волейбол.

Балашихинская школьная лига была разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это пилотный проект в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Школы Баскетбол Школьники Балашиха
23 апреля 2024, 20:05
Тендер на поставку мебели для детсадов объявили в Подмосковье
Медиаархив Подмосковья
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Совместный электронный аукцион на поставку мебели для дошкольных учреждений объявили в Московской области. Он проводится в рамках реализации региональных проектов, направленных на модернизацию систем образования.

Извещение о проведении аукциона размещено на портале ЕАСУЗ. Начальная (максимальная) цена контракта превысила отметку в 91 миллион рублей. Поставка мебели осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет бюджета Московской области.

Цель закупки заключается в модернизации материально-технической базы 17 дошкольных учреждений в Подмосковье. Исполнителю тендера предстоит поставить детские кровати, стулья, стеллажи, полки, игровые комнаты и другую необходимую мебель.

Заявки от участников электронного аукциона принимаются до 3 мая.

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Аукционы Детские сады
23 апреля 2024, 20:04
Жители Мытищ поучаствуют в областной акции «Доброе дело. Весна»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Акция «Доброе дело. Весна» пройдет 27 апреля в Мытищах. В городских парках планируется посадить более тысячи деревьев.

Мероприятие охватывает не только озеленение, но и другие значимые инициативы. Студенты двух учебных заведений займутся подготовкой мемориальных мест ко Дню Победы. В Центральном парке культуры и отдыха юнармейцы от школы № 3 имени Б. А. Феофанова сосредоточат свои усилия на памятнике «Вечный огонь», а кадеты из школы № 19 приведут в порядок аллею Николая Боханова.

Проект также направлен на экологическое образование и бережное отношение к природе. В рамках «Экокалендаря» младшие школьники создадут иллюстрации для ветеранов, а также пройдут различные мероприятия, такие как «Экомарафон», «Подкаст для нас», «Фотокросс», «Летний сезон» с участием ЮИДовцев и «Цветущая школа».

Во время акции в образовательных учреждениях и других местах проведения организуют сбор гуманитарной помощи для поддержки участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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Мытищи Общественные акции
23 апреля 2024, 19:33
Лесной участок расчистили от упавших деревьев в Серпухове
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Внезапная весенняя буря на прошлой неделе продемонстрировала свою мощь — скорость ветра достигала почти ураганных 25 метров в секунду. Порывы ветра повредили деревья, особенно на окраинах лесных массивов.

По запросу владельцев участков в садовом товариществе, прилегающем к лесному фонду в Заокском участковом лесничестве, группа сотрудников филиала «Русский лес» ГКУ «Мособллес» приступила к очистке лесной территории от ветровала. Упавшие хвойные деревья завалились на ограду, окружающую дачное некоммерческое товарищество.

Сотрудники лесничества разрубили ветровалы с использованием бензоинструмента и аккуратно уложили стволы в упорядоченные стопки. Жители выразили свою благодарность за проведенные работы и оперативную реакцию на их просьбы.

Ветровалы - это деревья, сорванные ветром с отрывом от почвы частично или полностью корневой системы. Быстрое удаление ветровалов из насаждений необходимо, так как их присутствие в лесу приводит к нарушению санитарного состояния лесной растительности, повышает риск возгорания и способствует распространению вредителей древесины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Серпухов
23 апреля 2024, 19:32
Усадьба Горенки станет центром областного субботника в Балашихе
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Центральной площадкой для общеобластного субботника в Балашихе станет территория усадьбы Горенки. Он состоится 27 апреля.

Усадьбу Горенки выбрали неслучайно. Летом здесь начнутся работы по благоустройству лесной территории.

Апрель в Подмосковье - месяц чистоты и порядка. Уборкой и благоустройством занимаются во всем округе. Этим занимаются все коммунальные службы Балашихи, жители и предприятия города. На многих участках уже убрали мусор, покрасили скамейки, ограждения, детские площадки, наносят дорожную разметку.

«У нас много активных жителей, инициативных групп, которые очень активно принимают участие в уборке. По факту, в первой половине месяца, мы убрали все дворовые территории. Субботники в Балашихе проводятся, и на общественных пространствах города, и на лесных территориях», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Субботник Балашиха

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