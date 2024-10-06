Первый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья спрогнозировали с 6 по 8 октября

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, сегодня и в ближайшие дни температура будет 12-17 градусов тепла, а ночью опустится от шести до 11. Погода ожидается облачная, возможны дожди.

В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует сообщить о нем на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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