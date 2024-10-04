04 октября 2024, 09:27

Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 6 октября

Медиасток.рф
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Один лесной пожар потушили в Подмосковье 3 октября.Он произошел в Воскресенске. Огонь ликвидировали в лень выявления силами трех человек. В ближайшие дни в регионе установится первый и второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 4 октября на большей части территории региона ожидают третий класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится второй, а в Ступинском - четвертый.

В субботу, 5 октября, в Подмосковье спрогнозировали первый класс пожарной опасности, второй будет в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах.

В воскресенье, 6 октября, первый класс сохранится на большей части территории области, при этом в Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 13 градусов дне и опустится до семи ночью. Ожидается переменная облачность, возможны дожди.

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Лесные пожары
03 октября 2024, 22:24
Совещание на тему развития дополнительного образования прошло в Мытищах
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На еженедельном совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили направления развития дополнительного образования в муниципалитете. Более 5000 детей там посещают учреждения спорта и около 4000 ребят получают допобразование в школах искусств и культуры.

По словам замглавы городского округа Мытищи Ольги Сидоркиной, в муниципалитете дополнительное образование можно получить не только в учреждениях культуры и спорта, но и на базе школ.

Свыше пяти тысяч ребят посещают занятия в спортшколах, порядка четырех тысяч - в учреждениях культуры. На базе общеобразовательных школ на факультативные спортивные занятия ходят более 900 ребят и около 600 - на уроки по направлению культуры и искусства.

«Ведется активная совместная деятельность с учреждениями образования, что позволяет внедрять новые формы работы и охватить занятиями большее количество детей и подростков. Всем мы видим, как динамично развивается наш городской округ, и несмотря на уже большую совместную работу, у нас есть потребность в открытии новых кружков, секций на территории образовательных учреждений», - подчеркнула Ольга Сидоркина.

По поручению главы городского округа Мытищи Юлия Купецкая в муниципалитете проанализируют ситуацию по каждому направлению: охват детей, количество учреждений культуры и спорта, уровень нагрузки.

Отметим, что в Мытищах планируют открыть новые спортивные секции на базе школ № 14, № 32 и гимназии № 17. В школе № 3 имени Феофанова и гимназии № 17 организуют кружки.

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Мытищи Образование
03 октября 2024, 21:57
Первые занятия в этом году стартовали в центре ДОСААФ в Мытищах 1 октября
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В городском округе Мытищи прошли первые в этом году учебные занятия по подготовке граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил России. Они стартовали 1 октября в образовательных учреждениях ДОСААФ.

Водителей тяжелых грузовиков готовят в Мытищинском региональном центре. Там обучают специалистов по управлению квадроциклами и мотоциклами. Участники освоят также прыжки с парашютом.

Праздничная программа с участием группы «Сарма 38» и воспитанников Военно-патриотического центра «Граница» прошла на торжественном построении для курсантов ДОСААФ. Они познакомились с материалами учебной программы и посетили первые занятия.

Отметим, что в этом году по заданию Министерства обороны Российской Федерации учебные организации ДОСААФ России подготовят более 27 тысяч призывников. Их обучат 12 военно-учетным специальностям: водители грузовых автомобилей, автобусов, автомашин с прицепом, многоцелевых тягачей с легким бронированием, специальных машин, предназначенных для обеспечения полетов авиации, инженерного обеспечения войск, Воздушно-десантных войск и войск связи и других.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Водители
03 октября 2024, 21:35
ОЭЗ «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге ОЭЗ России
ОЭЗ "Дубна"
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Особая экономическая зона «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге ОЭЗ России. Он складывается из трех главных показателей — экологии, социальной политики и корпоративного управления.

Дипломы победителям вручил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

ОЭЗ «Дубна» привлекает крупных инвесторов для проектов в авиастроении, металлообработке, вычислительной технике и радиоэлектронике, фармацевтике, медицине и других.

«Рейтинг - это мотивация для нас всех. Мы в ежедневном режиме каждый день работаем, чтобы стать еще лучше. И результаты говорят сами за себя. Спасибо вам за высокую оценку нашей работы» - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Второе место в рейтинге заняла особая экономическая зона «Санкт-Петербург», а третье - ОЭЗ «Липецк», которая победила в прошлом году.

Все большее количество компаний внедряет стандарты ESG, обращая внимание на корпоративные практики и их влияние на окружающую среду и общество.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Рейтинги Работа Медицина Экология
03 октября 2024, 21:05
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 3 октября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Подмосковья в четверг вечером, 3 октября, зафиксировали на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как уточнили в ведомстве, сложно проехать в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Новорижском, Рублево-Успенском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители

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