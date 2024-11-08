08 ноября 2024, 09:54

Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 10 ноября

Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 7 ноября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Первый класс пожарной опасности установится на всей территории Подмосковья до 10 ноября. В это время температура в регионе поднимется до четырех градусов днем и опустится до одного ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Жителям напомнили, что сообщить о возгорании можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Лесные пожары
08 ноября 2024, 10:56
Реконструкцию Наташинского парка в Люберцах завершат в 2025 году
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Глава городского округа Владимир Волков провел выездную встречу с жителями муниципалитета. Темой обсуждения стал ход обновления Наташинского парка.

Владимир Волков рассказал, что первые два этапа реконструкции уже завершились. В центральной части парка обустроили тропинки, провели канализацию и подземные коммуникации, установили фонарные столбы, скамейки и урны. Выполнено также озеленение парка. Подрядчик посадит более 30 деревьев вместо тех, которые повредили при выполнении работ.

Руководитель муниципалитета поблагодарил горожан за активное участие в приведении парка в порядок и неравнодушную позицию.

Реконструкция Наташинского парка проходит в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Уже начались работы третьего этапа благоустройства, которые должны завершиться в 2025 году.

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Благоустройство Люберцы Парки
08 ноября 2024, 10:53
Встреча главы Люберец с жителями прошла в поселке Малаховка
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Руководитель муниципалитета Владимир Волков провел выездную встречу с жителями Малаховки. Мероприятие состоялось в школе № 52.

Основным вопросом обсуждения стал капитальный ремонт многоквартирных домов. На встречу пригласили представителя регионального фонда капремонта «Ватага». Подрядная организация при ремонте кровли домов не защитила ее от дождя, поэтому часть квартир залило.

«Представитель организации ответил на вопросы люберчан, а также подробно разъяснил порядок получения собственниками компенсаций за причиненный ущерб», - рассказал Владимир Волков.

Глава муниципалитета и его заместители главы регулярно проводят выездные встречи, время и место которых можно узнать на официальном сайте администрации или в социальных сетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Люберцы ЖКХ
08 ноября 2024, 09:58
Новая котельная заработала в селе Ситне-Щелканово
Пресс-служба администрации г.о. Ступино
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Современная котельная повысила качество жизни жителей села Ситне-Щелканово. Она в этом году введена в эксплуатацию вместо старой, которая требовала больших расходов и была неэффективной.

Новая котельная снабжает теплом более двадцати многоквартирных домов и три социальных объекта. Проверить ее работу приехал глава городского округа Сергей Мужальских.

«Объект отвечает всем современным требованиям к источникам тепловой энергии. Котельная работает в автономном режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала», - отметил руководитель муниципалитета.

В ближайшие два года в городском округе Ступино будет реализована масштабная программа по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Шестнадцать изношенных котельных будут заменены на новые, блочно-модульные. Помимо этого, капитальный ремонт проведут на тепловых сетях. Это позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в холодное время года.

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ЖКХ Отопление Ступино
08 ноября 2024, 09:47
Более 200 аварийных деревьев убрали в Истре в октябре
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За прошлый месяц коммунальные службы округа убрали более 200 сухих и аварийных деревьев. Работы проводились по всему округу, но наибольшее число опасных деревьев ликвидировано в населенных пунктах: город Дедовск, деревня Покровское, село Новопетровское и поселок Глебовский.

Коммунальные службы округа на постоянной основе следят за сухими и аварийными деревьями, ведь в плохую погоду они могут упасть на пешеходные зоны, проезжую часть или линии электропередачи, тем самым привести к имущественному ущербу или аварийным отключениям электроснабжения. Чтобы этого избежать, необходимо проводить соответствующие работы.

Кроме того, по мере необходимости выполняется обрезка деревьев. В октябре провели работы по обрезке ветвей и поднятия кроны на 151 дереве. Это делается для обеспечения безопасности и сохранения эстетического вида зеленых насаждений, особенно в населенных пунктах: Северный, Глебовский, Агрогородок, Обновленный труд и Истра.

Удаление опасных деревьев и их обрезка продолжаются и в ноябре. Например, на этой неделе обрезали большого дерева в деревне Ламишино. Это старое дерево не только задевало провода уличного освещения, но и представляло опасность для прохожих. Жители сообщили о том, что в ветреную погоду сухие ветки часто ломались и падали. В результате осмотра было принято решение о необходимости обрезки.

Стоит отметить, что решение о проведении работ принимается специалистами отдела экологии на основе комиссионных выездов и осмотров территорий, а также по обращениям граждан.

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Благоустройство Истра

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