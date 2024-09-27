Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья с 28 сентября

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Все пожары удалось потушить в день их обнаружения. Для ликвидации возгораний задействовали 93 единицы техники и 177 человек.

В Комлесхозе региона сообщили, что 27 сентября в Московской области ожидается пятый класс пожарной опасности, а с 28 сентября - первый класс. Температура составит +16-+22 градуса, ночью - +9-+15 градусов, ожидаются дожди и ветер.

Жителям Московской области напоминают, что в случае обнаружения возгорания необходимо звонить на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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