Первый класс пожарной опасности установился в Подмосковье

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха в Подмосковье будет находиться в пределах от 4 до 11 градусов, а ночью - от -2 до +1С. Синоптики обещают облачную погоду с редкими прояснениями, возможен мокрый снег.

Если увидели возгорание в лесу, сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».