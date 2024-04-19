Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 19 по 21 апреля на больше части территории области установится первый класс пожарной опасности. При этом в воскресенье второй класс ожидают в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

При выявилении огня в лесу жителей призывают обращаться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или звонить 112.

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