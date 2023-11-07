Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 ноября

Богослужение и крестный ход к празднику Казанской иконы Божией Матери провели в Котельниках

Праздник Казанской иконы Божией Матери отметили в Котельниках. Более тысячи человек приняли участие в богослужении и крестном ходе.

Под звон колоколов в Котельниках состоялось торжественное богослужение, посвященное престольному празднику храма Казанской иконы Божией Матери. Его соорудили в Котельниках в 17 веке в честь обретения святыни. Участие в его освещении приняла княжна Нарышкина - мать царя Петра Первого. Сам будущий император в 13 лет также побывал здесь. Прихожане гордятся тем, что это место считается памятником культурного наследия.

Более тысячи жителей Котельников и паломников из других городов приняли участие в празднике в храме Казанской иконы Божией Матери. Богослужение возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

По окончании службы провели крестный ход, после которого всех угостили ароматным чаем с пирожками.

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