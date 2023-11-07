Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 ноября
С 3 по 6 ноября на территории Подмосковья не выявили ни одного возгорания в лесу. В ближайшие дни в регионе сохранится первый класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 7 по 9 ноября ожидают первый класс пожарной опасности.
Сегодня днем температура воздуха поднимется до девяти градусов и опустится до семи ночью. Ожидается переменная облачность, возможен дождь.
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