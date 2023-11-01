Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 ноября

Компания «Мострансавто» пригласила водителей на работу

Компания «Мострансавто» объявила набор сотрудников. Соискателям предлагают официальное трудоустройство, стабильная заработная плата и социальный пакет в крупнейшей транспортной компании региона.

Всего в Мострансавто трудятся более 15 тысяч сотрудников. Чтобы стать водителям предприятия, кандидат должен соответствовать ряду критериев: иметь среднее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D.

Для сотрудников компании предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах «Мострансавто», бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до девяти тысяч рублей за аренду жилья, увеличенный отпуск и другие льготы.

С актуальными вакансиями компании можно ознакомиться на официальном сайте, а также по телефону Единого центра подбора персонала: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91.

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