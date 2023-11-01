Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 ноября
В минувший вторник, 31 октября, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится с 1 по 3 ноября.
Сегодня ожидается теплая погода - днем температура поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 11. Будет переменная облачность, без существенных осадков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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