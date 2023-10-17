Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 октября
В минувший понедельник, 16 октября, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни на территории региона сохранится первый класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится с 17 по 19 октября. Сегодня температура воздуха прогреется до трех градусов, ожидается облачная погода, возможны дожди.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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