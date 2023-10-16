Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 октября

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Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, сегодня температура поднимется до восьми градусов днем и опустится до двух ночью. Возможны дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».