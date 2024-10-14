Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 16 октября

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, первый класс пожарной опасности установится в области с 14 по 16 октября. При этом 14 октября в Ступинском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй.

Температура в Подмосковье поднимется днем до семи градусов и опустится ночью до минус одного. В ближайшие дни будет облачная погода, дожди и снег.

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