Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 октября

Читайте нас в:

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится с 13 по 15 октября. Сегодня воздух прогреется днем до 11 градусов, ночью температура опустится до пяти. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».