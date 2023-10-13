Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 октября
В минувший четверг, 12 октября, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. До конца этой недели в регионе установится первый класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится с 13 по 15 октября. Сегодня воздух прогреется днем до 11 градусов, ночью температура опустится до пяти. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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