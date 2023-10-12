Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 14 октября
В минувшую среду, 11 октября, в Подмосковье не выявили ни одного возгорания в лесах. В ближайшие дни на территории региона установится первый класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, сегодня воздух прогреется до 11 градусов. Ночью температура снизится до семи градусов. Ожидается облачная погода и дождь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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