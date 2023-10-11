Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 октября
В минувший вторник, 10 октября, в Подмосковье не выявили ни одного возгорания в лесу. С 11 по 13 октября специалисты спрогнозировали первый класс пожарной опасности.
Сегодня воздух в Подмосковье прогреется до шести градусов. Ожидается малооблачная погода, к вечеру возможны осадки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».