Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 октября
В минувшую пятницу, 6 октября, в Подмосковье выявили один лесной пожар. Он произошел на территории Виноградовского лесничества и распространился на территории 0,02 гектара. Его потушили в день обнаружения. В ближайшие дни специалисты спрогнозировали первый класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится на всей территории региона с 9 по 11 октября. Сегодня воздух прогреется до четырех градусов, ожидается облачная погода и осадки в виде дождя со снегом.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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