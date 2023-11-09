09 ноября 2023, 10:30

Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 ноября

Фото wp-s.ru
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В минувшую среду, 8 ноября, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе сохранится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности сохранится с 9 по 11 ноября.

Сегодня температура воздуха поднимется до семи градусов, а ночью опустится до пяти. Ожидается переменная облачность, без осадков.

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Природа Пожары
09 ноября 2023, 11:17
Балашиха стала лидером Подмосковья по сбору пластика через экопункты в октябре
Телеканал «360»
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По данным регионального оператора «РТ-Инвест» Балашиха стала лидером Подмосковья по сбору пластиковой тары в октябре. Жители округа сдали свыше 40 тысяч бутылок.

Сдать пластик можно через фандоматы. В Балашихе работает 55 экопунктов для приема тары из пластика.

Фандоматы принимают тару емкостью до 2,25 литров. Штрих-код на этикетке важно оставить, его считает аппарат. На экране или чеке будет код, который потом можно зарегистрировать на сайте экопункта. Так участники акции копят баллы, которые можно потратить в магазинах-партнерах.

Сегодня в регионе работает свыше 500 экопунктов «РТ-Инвест».

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев поручил исправить в Подмосковье ситуацию с устаревшими ларьками и павильонами.

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Балашиха Экология
09 ноября 2023, 11:14
Студенты архитектурных вузов помогут разработать проект ремонта школы № 22 в Королеве
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Студенческая экспедиция «Школа мечты» для будущих архитекторов и дизайнеров началась в Москве. Ее участники посетят школы в разных регионах России, одна из которых находится в Королеве.

В рамках проекта две группы студентов посетят свыше 20 школ в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Их привлекут к разработке дизайн-проектов образовательных пространств. Свои решения представят и для школы № 22 в Королеве. По словам лидера проекта Натальи Кравченко, студенты уже имеют хорошую базовую подготовку, а практика даст им дополнительные знания и навыки.

«Они уже имеют хорошую базовую подготовку. А мы можем помочь им получить дополнительные знания и квалификацию в области социального дизайна, дизайна школьной среды. Идея уже прошла проверку временем, и к нам присоединяются региональные команды. Значит, проект действительно востребован. Более 500 студентов заявились на участие в региональных командах проекта», - сказала она.

Студенты поучаствуют в проектировании ремонта школ, а также изучат методы построения комфортной образовательной среды. Как отметила куратор проекта Алена Август, участники смогут развить навыки в направлении социального дизайна и покажут свои возможности.

«Студенты, путешествуя по лучшим школьным пространствам выдающихся школ России, получая дополнительные знания и насмотренность, разрабатывают дизайн-проекты для школ, в которых проводят соучаствующее проектирование. Они становятся проводниками новых знаний и идеи проекта в своих регионах и университетах», - отметила она.

В будущем в рамка проекта планируют создать онлайн-курс по дизайну образовательных пространств для региональным команд.

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Школы Студенты Ремонтные работы
09 ноября 2023, 11:08
Фестиваль национальных культур прошел в Балашихе
Телеканал «360»
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Фестиваль национальных культур в Балашихе объединил 20 диаспор. Их представители познакомили гостей со своими традициями, искусством и кухней.

Мероприятие приурочили ко Дню народного единства. Встречу провели в доме культуры «Балашиха». Фестиваль устраивают шестой год подряд. Каждая диаспора рассказывала о своих традициях. Участники проводили мастер-классы по кулинарии и делились рецептами.

«Мы показываем силу и единство нашего народа. Изюминкой фестиваля в этом году стали мастер-классы по приготовлению блюд. В них приняли участие не только жители, но и специальные гости праздника - бойцы спецоперации, которые сейчас находятся в отпуске», - рассказала председатель Общественной палаты городского округа Балашиха, руководитель регионального ресурсного цента «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Фестиваль проходит с 2017 года, тогда участвовали только пять диаспор. Теперь - в четыре раза больше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия», которая открылась на ВДНХ.

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Фестивали Балашиха
09 ноября 2023, 10:58
Сквер вблизи Дворца культуры имени Воровского благоустроили в Раменском
Телеканал «360»
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Реконструкция сквера вблизи Дворца культуры имени Воровского завершилась в Раменском. Там проложили дорожки, установили качели и навесы со скамейками.

Проект сквера разработали в 2022 году. Концепцию реконструкции обсудили с жителями. Новый сквер - это более трех тысяч квадратных метров вымощенных плиткой дорожек, современная система освещения, качели, садовые диваны и навесы со скамейками.

Общая площадь благоустройства составила 1,2 гектаров. Преобразить сквер помогла областная программа «Формирование комфортной городской среды».

«Многие из тех, кто приходит заниматься в Дворец культуры или просто будут прогуливаться в нашем сквере, получат удовольствие от такого благоустройства. Конечно, губернатор не оставляет без внимания и наших автомобилистов. Для тех, кто пользуется МЦД и автомобильным транспортом, предусмотрена перехватывающая парковка», - рассказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Стоянка рассчитана на 82 автомобиля. Ей смогут воспользоваться не только родители воспитанников Дворца культуры, но и жители Раменского, уезжающие со станции «Фабричная» в Москву. В сквере также высадили деревья и кустарники. Для маломобильных групп населения оборудовали тактильные полосы.

Руководители творческих коллективов планируют летом устраивать в сквере концерты и проводить мероприятия. С афишей можно будет ознакомиться здесь же: в сквере установили информационные щиты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство Раменское Парки

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