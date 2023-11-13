Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 15 ноября

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В период с 10 по 12 ноября на территории лесного фонда Московской области возгораний не выявили.

При обнаружении пожаров жителей и гостей региона просят незамедлительно сообщать о них по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.