Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 15 ноября
Первый класс пожарной опасности ожидается в лесах Подмосковья до 15 ноября. По прогнозам синоптиков, 13 ноября температура воздуха прогреется до +2 — +4 градусов тепла. Будет облачно, возможны осадки.
В период с 10 по 12 ноября на территории лесного фонда Московской области возгораний не выявили.
При обнаружении пожаров жителей и гостей региона просят незамедлительно сообщать о них по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.