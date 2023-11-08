Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 10 ноября
Первый класс пожарной опасности ожидается в лесах Московской области с 8 по 10 ноября. По прогнозам синоптиков, в среду температура воздуха прогреется до +8 градусов, ночью опустится до +4.
В Комлесхозе региона заявили, что за 7 ноября в лесах Московской области возгораний не выявили. Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что в случае обнаружения пожаров, необходимо звонить по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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