Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья 25 и 26 сентября

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На большей части Московской области 25 и 26 сентября ожидается первый класс пожарной опасности. В Егорьевском и Ступинском лесничествах - второй класс, в Луховицком - четвертый.

Второй класс пожарной опасности установится в большинстве лесов региона 27 числа. Сегодня воздух прогреется до 21 градуса, днем будет ясно, осадков не ожидается.

Жителям Подмосковья напоминают, что при обнаружении возгораний необходимо незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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