Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 12 ноября

Согласно информации специалистов, 10, 11 и 12 ноября на всей территории региона ожидается первый класс пожарной опасности.

Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться в пределах 0-3 градусов, а в ночное время ожидается от -1 до +1 градуса. Синоптики прогнозируют облачную погоду без прояснений и осадков.

Согласно народным поверьям, на день Параскевы незамужние девушки могли просить у Бога хорошего жениха. И с большой вероятностью - в погонах.

Жителям и гостям Подмосковья также напоминают, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщать о происшествии по номеру 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.