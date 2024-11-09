09 ноября 2024, 13:36

Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 11 ноября

Медиасток.рф
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Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области не зафиксировали пожаров в регионе 8 ноября. Они также поделились прогнозом пожарной опасности на ближайшие дни.

С 9 ноября ожидается первый класс пожарной опасности по всей территории Московской области. Аналогичная ситуация сохранится 10 и 11 ноября.

В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от 1 до 5 градусов, а в ночное время - от 0 до 4 градусов. Метеорологи прогнозируют облачную погоду с возможными прояснениями и без осадков.

Представители Комлесхоза также рассказали о странной народной примете. Так, если девятого ноября во время спектакля актеру вручили живые цветы, это предвещает ему скорую утрату популярности.

В случае обнаружения возгорания необходимо сразу же обратиться за помощью по горячей линии лесной охраны, набрав 8-800-100-94-00, или позвонить на единый номер экстренных служб 112.

Пожары Лесные пожары Прогноз погоды Погода
09 ноября 2024, 14:31
Подмосковный клуб «Феникс» занял 3-е место на чемпионате по следж-хоккею
Паралимпийский комитет России
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Подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс» занял третье место по итогам второго круга чемпионата России. Команда показала хороший результат и смогла пробиться в финальную четверку. В марте 2025 года клубы разыграют медали чемпионата России сезона 2024–2025 годов.

На данный момент в промежуточном зачете лидирует команда СХК «АКМ-следж» из Тульской области, за ней следуют «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа и «Ястребы» из Оренбургской области на четвертой позиции.

В финал не смогли пройти СХК «Удмуртия им. В. Н. Кузнецова» из Удмуртской Республики, СХК «Звезда» из Санкт-Петербурга, а также сборные из Москвы и Челябинской области.

В рамках первого круга чемпионата, который прошел в сентябре 2024 года, участвуют десять команд. По итогам игр соревнования покинули СХК «Гвардия» из Подмосковья, а также СХК «Башкирские пираты» из Башкирии. Оба клуба продолжат свои выступления во второй лиге чемпионата и смогут побороться за трофеи.

Спортсмены Хоккей
09 ноября 2024, 14:21
Воспитанники секций по баскетболу и футболу из Лобни выполнили нормы ГТО
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В городском округе Лобня 23 ученика физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» сдали нормы ГТО. Подростки занимаются в секциях по футболу и баскетболу.

Воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» имени Галины Гороховой городского округа Лобня выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это 23 подростка: 10 ребят в возрасте семи-восьми лет посещают секцию по баскетболу, 13 человек в возрасте 10-11 лет занимаются футболом.

Юные спортсмены выполнили упражнения на сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, на наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, на поднимание туловища из положения лежа на спине, а также прыжок в длину с места толчком двумя ногами и челночный бег.

Напомним, выполнение норм ГТО - это масштабная инициатива, которая призвана укрепить здоровье нации и сделать здоровый образ жизни популярным среди разных слоев населения. Участники выполняют нормативы и упражнения, чтобы подтвердить свою физическую подготовку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Баскетбол Футбол
08 ноября 2024, 22:44
Артисты из Ногинска стали лауреатами всероссийского фольклорного фестиваля
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Юные таланты из фольклорного отделения Ногинской школы искусств выступили на всероссийском фестивале-конкурсе «Русское наследие». Ученики пятого и седьмого классов стали лауреатами второй степени.

Третий Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнительских искусств «Русское наследие» собрал 32 творческих коллектива из 13 регионов России в Санкт-Петербурге.

Сводный ансамбль пятого и седьмого классов фольклорного отделения Ногинской школы искусств стал лауреатом второй степени в номинации «Фольклорно-сценическая хореография». Это достижение подтверждает высокий уровень подготовки артистов из Богородского округа и их способность передавать красоту народных традиций через танец.

Фольклорные ансамбли «Заря» и «Жар-птица» также стали лауреатами второй степени в номинации «Народное пение».

Фестиваль-конкурс «Русское наследие» направлен на популяризацию народного исполнительского искусства, сохранение и приумножение культурно-исторических традиций России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360»

Фестивали Богородский конкурсы
08 ноября 2024, 22:41
Более 90 новых кресел установили в зале ДК «Ямкино» Богородского округа
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В зрительном зале Дома культуры «Ямкино» Богородского округа обновили мебель. Свыше 90 новых кресел закупили в рамках инициативного бюджетирования.

Современные антивандальные кресла бордового цвета появились в зале Дома культуры «Ямкино» Богородского округа. Их изготовили на предприятии в Электростали.

В прошлом году с ходатайством о замене кресел в зрительном зале к депутату Мособлдумы Марку Черемисову обратилась директор дома культуры Лариса Бедрединова. Средства в размере порядка миллиона рублей выделили по программе инициативного бюджетирования.

Также во время рабочих встреч депутат Богородского округа Елена Артеменко и директор дома культуры Лариса Бедрединова обсудили ремонт актового зала. Совет депутатов готов оказать необходимую помощь. Вместе с инженером уже рассмотрели варианты замены полов в помещениях.

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Ремонтные работы Богородский

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