Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 11 ноября

С 9 ноября ожидается первый класс пожарной опасности по всей территории Московской области. Аналогичная ситуация сохранится 10 и 11 ноября.

В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от 1 до 5 градусов, а в ночное время - от 0 до 4 градусов. Метеорологи прогнозируют облачную погоду с возможными прояснениями и без осадков.

Представители Комлесхоза также рассказали о странной народной примете. Так, если девятого ноября во время спектакля актеру вручили живые цветы, это предвещает ему скорую утрату популярности.

В случае обнаружения возгорания необходимо сразу же обратиться за помощью по горячей линии лесной охраны, набрав 8-800-100-94-00, или позвонить на единый номер экстренных служб 112.