28 ноября 2024, 10:05

Первый каток сезона открылся в Богородском округе

пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Традиционно первый каток с натуральным льдом открылся в Богородском округе в поселке Обухово. Новое холодильное оборудование позволяет поддерживать лед в идеальном состоянии при температуре воздуха до плюс восьми градусов.

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Старт ледовому сезону дали в физкультурно-спортивном комплексе «Обухово». Этого события ждали и дети, и взрослые.

Площадь покрытия составляет 7350 квадратных метров. Новое холодильное оборудование позволяет поддерживать ледовое покрытие в нормальном состоянии даже при температуре воздуха до плюс восьми градусов.

Для отдыхающих организованы все необходимые условия: теплые, комфортные раздевалки, прокат, заточка коньков.

В конце ноября здесь также должны пройти первые соревнования по хоккею.

Также недавно в фойе комплекса сделали ремонт. Здесь появилась новая зона ресепшен - время ожидания стало намного комфортнее.

Спортсмены Фигурное катание Хоккей Богородский
28 ноября 2024, 10:05
Клуб «Активное доголетие» из Кудиново побывал на экскурсии в Ликино-Дулеве
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Участники проекта «Активное долголетие» из села Кудиново Богородского округа побывали в городе Ликино-Дулево. Они посетили знаменитое производство фарфора.

Музей фарфора - одно из главных достопримечательностей Ликино-Дулево. Экскурсовод подробно рассказал об истории создания знаменитого фарфорового завода в подмосковном городе. Гости увидели уникальные экспонаты: старинные сервизы, чайники, тарелки и статуэтки, созданные руками мастеров завода. Каждое изделие отличалось высокой точностью исполнения и вниманием к мельчайшим деталям. Также жители Богородского округа узнали о сложном процессе изготовления фарфора - от выбора сырья до завершающей росписи, которая придает каждому изделию неповторимый облик.

«Активное долголетие» в Богородском округе активно участвует в организации экскурсий. С января окружное отделение провело 47 поездок. При поддержке правительства Московской области дополнительно организовано еще десять экскурсий.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьев а существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий - от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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Первым пунктом маршрута участников проекта «Активное долголетие» из Богородского округа стал краеведческий музей города. Гости смогли сразу же окунуться в атмосферу прошлого, узнать интересные факты о жизни и быте местных жителей. Особенно понравилась им коллекция народных костюмов, предметы быта, орудия труда и старинные фотографии.

Экскурсии Активное долголетие Богородский
28 ноября 2024, 09:46
Воскресенцы приняли участие в съезде Совета муниципалитетов Подмосковья
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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XI съезд Совета муниципальных образований Подмосковья состоялся в Доме правительства региона. Представителем Воскресенска на мероприятии стал глава совета депутатов Сергей Матвиенко.

Съезд собрал руководителей муниципалитетов и председателей советов депутатов городских округов. Они подвели итоги трехлетней деятельности, обсудили самые актуальные вопросы и озвучили задачи на будущее.

Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная отметила, что на площадке Совета можно и нужно задавать вопросы и рассказывать о форматах своей работы. «Совет муниципальных образований - это место, где мы можем встретиться и обсудить насущные проблемы», - сказала она.

Исполняющий обязанности председателя Сергей Мужальских рассказал участника съезда о работе Совета муниципальных образований региона. Он отметил, что команды городских округов оказывают огромную помощь участникам спецоперации и их семьям. На эти цели Совет выделил более полутора миллионов рублей.

Работе с сельскими старостами также уделяется большое внимание. Совет в 2023 году выступил учредителем Ассоциации сельских старост региона, которая активно работает в населенных пунктах Подмосковья.

В 2025 году Совет планирует заниматься повышением престижа муниципальной службы, формирование единой муниципальной повестки, поддержкой местных команд и подготовкой кадров, продвижением местных инициатив.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Воскресенск
28 ноября 2024, 09:26
Детский турнир по настольному теннису пройдет в Павловском Посаде 30 ноября
Медиасток.рф
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Детский турнир по настольному теннису пройдет в Павловском Посаде 30 ноября и 1 декабря. Его посвятят памяти почетного работника профессионального образования России и тренера Владимира Люсина,

Как рассказали в региональном Минспорте, в турнире примут участие мальчики и девочки до 12 лет, а также юноши и девушки до 16 лет. Для них проведут развлекательные мероприятия и мастер-классы.

Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке. Для зрителей вход будет свободным.

Соревнования начнутся в 09:00, а официальное открытие состоится 30 ноября в 13:00.

Спортсмены
28 ноября 2024, 09:12
Встреча студентов с бизнесменом Андреем Ковалевым прошла в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Председатель «Общероссийского движения предпринимателей» посетил областной филиал Президентской академии. Успешный бизнесмен пообщался со студентами в рамках мероприятия «Диалог на равных».

Андрей Ковалев рассказал молодым людям о своей программе экономических реформ, которая дает возможность стать миллиардером любому талантливому человеку. Бизнесмен дал студентам советы, как начать свой бизнес и успешно его развивать.

Общественный деятель порекомендовал на старте предпринимательской деятельности не брать кредиты, а заработать первый капитал и вложить его в бизнес. Будущих государственных служащих Андрей Ковалев предостерег от взяток. Для успешной карьеры, по мнению бизнесмена, студенты должны проявлять активность и работать над собой.

По окончании встречи руководство филиала Президентской академии вручило гостю благодарственное письмо, а студенты поблагодарили Андрея Ковалева за содержательную беседу и действенные советы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Молодежь Бизнес

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