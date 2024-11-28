Первый каток сезона открылся в Богородском округе

Участники проекта «Активное долголетие» из села Кудиново Богородского округа побывали в городе Ликино-Дулево. Они посетили знаменитое производство фарфора.

Музей фарфора - одно из главных достопримечательностей Ликино-Дулево. Экскурсовод подробно рассказал об истории создания знаменитого фарфорового завода в подмосковном городе. Гости увидели уникальные экспонаты: старинные сервизы, чайники, тарелки и статуэтки, созданные руками мастеров завода. Каждое изделие отличалось высокой точностью исполнения и вниманием к мельчайшим деталям. Также жители Богородского округа узнали о сложном процессе изготовления фарфора - от выбора сырья до завершающей росписи, которая придает каждому изделию неповторимый облик.

«Активное долголетие» в Богородском округе активно участвует в организации экскурсий. С января окружное отделение провело 47 поездок. При поддержке правительства Московской области дополнительно организовано еще десять экскурсий.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьев а существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий - от спорта и танцев до творчества и путешествий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Первым пунктом маршрута участников проекта «Активное долголетие» из Богородского округа стал краеведческий музей города. Гости смогли сразу же окунуться в атмосферу прошлого, узнать интересные факты о жизни и быте местных жителей. Особенно понравилась им коллекция народных костюмов, предметы быта, орудия труда и старинные фотографии.