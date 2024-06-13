13 июня 2024, 10:40

Первый и второй классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 июня

Медиасток.рф
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Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 12 июня. В ближайшие дни в регионе установятся первый и второй классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 13 июня на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности, однако в Егорьевском и Шатурском лесничествах ожидают третий.

В пятницу, 14 июня, в области спрогнозировали первый класс пожарной опасности, а 15 июня - второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 23 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, вероятны дожди.

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Лесные пожары
13 июня 2024, 10:45
Автопробег провели ко Дню России в Воскресенске
Телеканал «360»
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Традиционный автопробег в честь Дня России стартовал у администрации городского округа Воскресенск. Среди участников — гости из соседних округов Подмосковья.

«Нас сегодня решили поддержать коллеги из Зарайска, Луховиц, Серебряных Прудов, Коломны, Егорьевска. Я надеюсь, что мы проведем красочное мероприятие, привлечем большое количество воскресенцев и должным образом отметим День России», - говорит исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Для жителей соседних округов автопробег - это не только возможность пообщаться со старыми друзьями, но и увидеть, как преобразился Воскресенск за последние годы. Здесь 12 июня отмечают не только День России, но и День города.

Праздничный автопробег завершился флешмобом на главной площади.

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Воскресенск
13 июня 2024, 10:26
Спасатели напомнили жителям Можайска правила поведения у водоемов
Медиасток.рф
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Жителям Можайска напомнили правила поведения у водоемов. Специалисты провели в округе рейды и рассказали отдыхающим о необходимости быть осторожными.

За сезон спасатели проведут десятки рейдов на берегах рек и карьеров.

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Во время рейдов жителям раздали тематические листовки. Отдыхающим рассказали о важности присмотра за детьми.

Специалисты прошлись по самым популярным местам Можайска: Горетово, Бестужево, Красновидово и Ильинский пляж в Блазново. Последний вмещает в себя до трех тысяч человек, там есть специальные зоны для купания и постоянно дежурят спасатели. Для гостей доступны шезлонги, раздевалки, кафе и многое другое.

Спасатели Можайск
13 июня 2024, 10:25
Три выпускника городского округа Чехов получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе
Телеканал «360»
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Максимальный балл на ЕГЭ по литературе получили трое выпускников в городском округе Чехов. Ребята рассказали, как готовились к экзамену.

Артем Лизунов из городка Чехов-2 за этот учебный год ни дня не провел без книги. Он начал готовиться к профильному экзамену только в 11 классе, поэтому максимальный результат для него стал неожиданностью.

«За год появилась любовь именно к русской классике, больше, чем к зарубежной и современной литературе. Именно чтение и анализ текстов помогли полюбить литературу и получить такие высокие баллы», - говорит Артем.

Юноша планирует поступить в ведущий вуз страны на факультет журналистики.

Выпускница второй школы Диана Мещерякова тоже получила 100 баллов на ЕГЭ. Девушка, вдохновленная рассказами Антона Павловича Чехова, тоже планирует стать писателем. Чтение - это одно из ее хобби, но свои сто баллов она все равно считает большим подвигом.

«Я готовилась в онлайн-школе, также у меня были консультации с экспертом по литературе. Большой вклад к этим 100 баллам сделала моя учительница по литературе Галина Воротнева. Спасибо ей огромное, она научила меня любить литературу», - говорит Диана.

В городке Чехов-7 живет еще одна влюбленная в литературу выпускница - Анастасия Кударис. Ее готовила к экзаменам учитель русского и литературы Марина Золотухина. За 30 лет работы у нее это первая стобалльница.

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ЕГЭ Чехов Литература
13 июня 2024, 09:53
Глава Чеховского округа Михаил Собакин вручил школьникам паспорта
Телеканал «360»
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил первые паспорта ребятам, достигшим 14-летия. Церемония прошла накануне Дня России в просторном зале Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова.

Дрожащей рукой Елизавета Шидловская ставит подпись в своем первом паспорте. Участница юнармейского отряда «Орленок» имени Евгения Родионова очень волнуется, ведь ей совсем скоро предстоит получить самый важный документ.

«Наступил тот возраст, когда я сама за себя могу понести ответственность. Это следующая ступенька моей жизни», - говорит ученица Любучанской школы.

Церемония прошла в просторном конференцзале Дворца спорта «Олимпийский». Ребят, которым в исполнилось 14 лет, приветствовал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

«Будущее за вами, за подрастающим поколением. Сегодня это только первый шаг, первые ваши документы. Дальше будут аттестаты, дипломы, удостоверения - много всего интересного в жизни. Хочу вам пожелать всего самого доброго, неиссякаемой энергии», - приветствовал ребят глава.

Напутственные слова также сказали депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова и председатель Совета депутатов округа Галина Козина. Они вместе с Михаилом Собакиным вручили паспорта и приятные подарки.

Впереди у ребят большое будущее, и уже этим летом многие из участников акции планируют устроиться на свою первую работу и помогать родителям.

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Паспорта Чехов

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