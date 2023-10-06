Первый и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 8 октября

Читайте нас в:

В пятницу, 6 октября, на больше части территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, первый - в Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, четвертый - в Бородинском, Звенигородском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах и «Русский лес».

В выходные, 7 и 8 октября, класс пожарной опасности снизится до первого на всей территории региона.

Сегодня воздух в Подмосковья прогреется до 10 градусов, будет облачно и пройдут ливневые дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».