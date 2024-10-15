Первый городской женский форум открылся в Чехове

В планах на будущее у организаторов - только развитие. Практикой проведения подобных форумов они планируют делиться и с коллегами из других городов.

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«Наша цель наша - объединить женщин на одной коммуникативной площадке для развития и поддержки. Мы хотим создать такое сообщество, в котором любая женщина может прийти и приобрести знания, удовлетворить какие-то свои потребности, получить веру и поддержку», - рассказала председатель чеховского отделения «Союз женщин России» Екатерина Голяк.

Приглашенные спикеры рассказали участницам форума о том как сохранить свою личность и интересы в браке, укрепляя отношения с супругом, здоровье, а также о заблуждениях, которые мешают иметь счастливую семью.

Для гостей подготовили фуршет, поэтому еще до начала праздника они смогли получить положительные эмоции. «Нам помогли организовать этот праздник наши спонсоры, наши партнеры, и женщины здесь получат не только полезную информацию, но и уйдут обязательно с подарками», - заявила руководитель проектного направления чеховского отделения «Союз женщин России» Анна Андрюшина.