Первый фестиваль творчества среди жителей старшего возраста пройдет в Орехово-Зуеве

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Мероприятие пройдет в округе впервые 22 ноября. На сцене Дома культуры выступят жители старше 55 лет. Они продемонстрируют вокальные, хореографические и художественные номера в разных жанрах.

«У людей „серебряного“ возраста свободного времени прибавляется, а задор, молодость души, творческие задумки с годами не уходят, наоборот, становятся особой потребностью, прочувствованной и осознанной, поэтому такие фестивали необходимы нашему старшему поколению, - отметила директор комплексного центра Алла Белова.

Участники выступят в нескольких номинациях: «Когда поет душа», «В ритме танца», «Страницы поэзии» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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