Первый фестиваль современного искусства в Зарайске начнется 7 октября

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Проект откроется выставкой работа семи художников Askery Gallery, среди которых Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches и другие.

«Моя задача - показать, что прошлое и современность гораздо ближе друг к другу, чем может показаться на первый взгляд. Классическое и актуальное искусство имеют общие корни, и наши художники - прямые наследники гигантского культурного и исторического потенциала, хранители уникального культурного кода, являющегося частью каждого из нас», - рассказала представительница галереи Полина Аскери.

Также свои работы презентуют участники первой арт-резиденции. Их написали под впечатлением от Зарайска. Дом Мачтета - городская усадьба 1860-х годов, названная в честь ее владельцев - семьи Мачтет.

К старту фестиваля в муниципалитете откроют аутентичную кофейню и стильный корнер «Дымов Керамика». В инфоцентре гости фестиваля смогут узнать программу мероприятий.

«Для меня создание нового диалога между бизнесом и культурой через современное искусство является языком выражения современного призыва к действию предпринимателей, думающих, интеллектуальных туристов, которые любят красоту <…> Наша задача - создать диалог между людьми, чтобы они захотели здесь остаться жить, творить, созидать, отдыхать», - сообщила куратор фестиваля Марина Глухова.

Уже 14 октября в музее-заповеднике «Зарайский кремль» под открытым небом выступит группа Zventa Svetlana. Также 14, 28 и 29 октября пройдут показы эскиза спектакля-променада от творческого сообщества «Мира».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье.

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