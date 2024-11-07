07 ноября 2024, 13:02

Первый фестиваль фотографического искусства открылся в Серпухове

Unsplash
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Фестиваль фотографического и изобразительного искусства «Объективная перспектива» впервые открылся в музейно-выставочном пространстве в Серпухове. Организаторы — Детская художественная школа имени Бузовкина и «Серпуховское информационное агентство».

В течение месяца в «Темном зале» выставочного центра будет проходить выставка участников фестиваля и тематические встречи. Например, покажут документальный фильм «Ты никогда не умрешь» о выдающемся серпуховском живописце, «художнике из Щеболова» Александре Бузовкине. Гости пообщаются с его правнуком Федором Мосоловым и директором Детской школы искусств Еленой Котовой.

Музейно-выставочный центр располагается в доме № 5б на улице Горького.

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Серпухов Художники Фильмы
07 ноября 2024, 13:04
Пожар в двухэтажном доме потушили в деревне Подмоклово
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Спасатели потушили возгорание в двухэтажном кирпичном доме № 85 в деревне Подмоклово. Строение находится рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего жителя. Остальные эвакуировались. Также обнаружили котенка, который забился под ванную. Его передали хозяевам.

Администрация предоставит маневренное жилье собственникам, которые лишились крова.

После того, как эксперты проведут экспертизу, будет ясна дальнейшая судьба дома.

В непосредственной близости от здания расположен объект культурного наследия - Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Он не пострадал.

Экстренные службы сработали оперативно и слаженно.

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Пожары Серпухов
07 ноября 2024, 12:51
Резидент ОЭЗ «Дубна» получил статус национального чемпиона за разработку
Компания «С-Компонент»
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Компания «С-Компонент» получила статус национального чемпиона за новый метод изготовления сенсоров на основе трафаретной печати. О заслугах резидента ОЭЗ «Дубна» рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприятие производит изделия, которые находят применение в различных сферах: от керамических подложек и металлизированных плат до гибридных сборок. Готовая продукция не только поставляется по всей России, но и экспортируется во Францию, Швейцарию, Италию, Израиль и другие страны», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Статус «Национальный чемпион» присвоили компании по результатам экспертного отбора. Новый метод изготовления датчиков газов, предложенный подмосковным производителем, основан на двух подходах. Первый состоит в применении толстопленочного материала и полимерной связки с последующей трафаретной печатью материалов, составляющих сенсор. Второй - в применении очень тонких мембран с последующей трафаретной печатью на поверхности керамической пленки. Тесты показали высокие возможности такого подхода к изготовлению сенсоров.

«Инновации являются основой развития нашей компании. Мы применяем новые подходы на каждом этапе производственного процесса: от обработки материалов до разработки нестандартных методов нарезки керамики. Кроме того, мы активно развиваем материаловедение. Создавая новые технологии, мы рассчитываем стать лидирующей компанией-производителем в области газовой сенсорики в стране, потеснив всех иностранных конкурентов», - отметил генеральный директор Олег Куль.

Завод премиальных сортов сыра «Рота-Агро» открылся в Ленинском округе. В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников. Старт работе завода дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Награды Дубна Импортозамещение Промышленность
07 ноября 2024, 12:45
Спортсменка из Можайска победила на всероссийском турнире по самбо
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Первенство России по самбо проходило в городе Кстово с 1 по 5 ноября. В нем участвовали более 900 юношей и девушек в возрасте до 15 лет.

Спортсменки из Можайской школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо выступили на турнире очень успешно. Воспитанницы заслуженного тренера России Валерия Нагулина завоевали полный комплект медалей.

Ученица седьмого спортивного класса гимназии № 4 Алиса Волкович выступала в весовой категории до 37 килограммов. Спортсменке не было равных во всех восьми поединках, которые она провела на турнире. Пять схваток Алиса выиграла досрочно, в том числе и финал.

Ксения Антонова соревновалась в весовой категории до 65 килограммов. В финале соперница оказалась сильнее, и Ксения получила серебряную медаль. Бронзовая награда досталась еще одной можайской спортсменке Софии Максимовой.

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Спортсмены Можайск
07 ноября 2024, 12:04
Турнир по мини-хоккею памяти Александра Тенякова прошел в Красногорске
Медиасток.рф
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На ледовой арене имени Владимира Петрова состоялся турнир по мини-хоккею с мячом, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Александра Тенякова. В соревнованиях приняли участие четыре команды из разных округов Подмосковья.

Александр Теняков - легендарный спортсмен и тренер, начавший карьеру в московском «Динамо», где стал четырехкратным чемпионом СССР. В конце семидесятых он перешел в клуб «Зоркий» из Красногорска, с которым вновь поднялся на пьедестал чемпионата страны. Впоследствии Теняков тренировал множество команд, работал в сборной СССР, внес неоценимый вклад в развитие хоккея с мячом.

За победу боролись команды: «Всеволожск», «Зоркий-1» и «Зоркий-2» из Красногорска и «Русич» из Ликино-Дулево. Чемпионом стала команда «Всеволожск», второе место занял «Зоркий-1», третье - «Зоркий-2», четвертое - «Русич».

Три хоккеистки - Екатерина Спасенко, Александра Мшенская и Валерия Илюхина - получили награды за индивидуальные достижения.

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Красногорск Спортсмены Хоккей

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