Первый фестиваль фотографического искусства открылся в Серпухове

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Спасатели потушили возгорание в двухэтажном кирпичном доме № 85 в деревне Подмоклово. Строение находится рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего жителя. Остальные эвакуировались. Также обнаружили котенка, который забился под ванную. Его передали хозяевам.

Администрация предоставит маневренное жилье собственникам, которые лишились крова.

После того, как эксперты проведут экспертизу, будет ясна дальнейшая судьба дома.

В непосредственной близости от здания расположен объект культурного наследия - Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Он не пострадал.

Экстренные службы сработали оперативно и слаженно.

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