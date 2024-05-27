27 мая 2024, 17:36

Первый этап строительства детского сада завершился в ЖК «Зеленые Аллеи»

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В ЖК «Зеленые Аллеи» в Ленинском округе продолжается строительство детского сада на 155 мест. На данный момент строители завершили работы по устройству котлована.

По словам заместителя директора по строительству компании-застройщика Дмитрия Ефремова, на данный момент завершен подготовительный этап строительства, котлован почти готов, и впереди начало фундаментных работ.

Представители пресс-службы сообщили, что трехэтажное здание детского сада строится с применением современных технологий. В нем оборудуют все необходимое для детей, включая мебель и пищевой блок. Помещения адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья, а на территории детского сада создадут теневые навесы, игровые площадки и спортивные зоны. Строительство завершат к 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Строительство Детские сады Ленинский округ
27 мая 2024, 17:55
Слесарь из Химок победил на областном чемпионате профмастерства
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Слесарь механосборочных работ четвертого разряда научно-производственного объединения «Энергомаш» городского округа Химки выиграл областной этап чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Владимир Попков стал лучшим по компетенции «Слесарное дело» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Отборочный этап проходили более 1,6 тысячи специалистов. Все они показали свое мастерство в 62 направлениях. Еще в этом году в конкурсе добавилось десять новых компетенций, среди которых нейросетевое искусство, разработка мобильных приложений и графический дизайн.

«Чемпионаты по профессиональному мастерству „Абилимпикс“ задают высокие стандарты мастерства, помогают активным, деятельным участникам совершенствовать свои навыки и умения, находить себя в жизни и работе. Региональные чемпионаты являются стартом на пути к новым победам в Национальном чемпионате и выполняют важную миссию в профессиональном развитии и дальнейшем трудоустройстве участников, способствуют развитию организации взаимодействия между образовательными учреждениями и предприятиями субъектов», - подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.

Победители регионального этапа примут участие в чемпионате на национальном уровне. Отличившихся специалистов наградят сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения технических средств реабилитации.

«Соревновательная программа региональных чемпионатов формируется исходя из потребностей рынка труда конкретного региона. Поэтому в каждом чемпионате представлены наиболее популярные профессии для конкретного субъекта Российской Федерации. При этом компетенции могут быть как из перечня Национального чемпионата, так и региональные, отражающие специфику данного субъекта», - рассказала руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

«Абилимпикс» - самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс помогает в социальной адаптации и содействует трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

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Химки Работа конкурсы Образование
27 мая 2024, 17:53
Более 4,5 тысячи детей из Подмосковья отдохнут на Черноморском побережье летом
Министерство социального развития Московской области
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Более 4,5 тысячи подмосковных школьников отдохнут в детских лагерях на Черноморском побережье. Всего ребята посетят четыре санатория в Туапсе, Геленджике и Анапе.

«Первые 400 ребят из Подмосковья уже отправились отдыхать на Черноморское побережье. Они проведут три насыщенные недели в детском лагере „Электрон“ в Анапе. Всего же за лето планируется охватить отдыхом на море 4500 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из семей с низкими доходами», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что каникулы дети проведут под присмотром опытных педагогов и вожатых. Ребят ждут развлечения на свежем воздухе, спортивные игры, мастер-классы и многое другое.

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Отдых Дети Семья
27 мая 2024, 17:46
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч звонков за неделю
Unsplash
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Более 2,6 тысяч участников аварий обратились в подмосковную службу помощи при ДТП за неделю. Почти тысяча заявителей оформились в центрах службы, а 249 человек оформили европротоколы с помощью операторов.

Всего в Подмосковье находится 15 Центров помощи при авариях - в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском округе, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Если в ДТП нет пострадавших, водителям следует обратиться по номеру 112 или по телефону: 8 (800) 444-58-34. Операторы горячей линии скоординируют дальнейшие действия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП
27 мая 2024, 17:43
Тендер на благоустройство улицы Андропова объявили в Ступине
Медиаархив Московской области
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Тендер на благоустройство пешеходной зоны объявили в Ступине. Работы проведут на улице Андропова от Центрального переулка до улицы Пушкина.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик обустроит тротуары из широкоформатной и тактильной плитки, отремонтирует покрытие проездов и стоянок, проведет озеленение, а также установит скамейки и урны.

Благоустройство проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального бюджета.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Ступино

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