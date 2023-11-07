Первый этап капитального ремонта коммунальных сетей завершился в поселке Менделеево

Работы по капитальному ремонту сетей в Менделееве стартовали в августе. Сейчас специалисты ведут демонтаж и замену первого участка сетей вблизи домов № 5 и № 7 на Институтской улице, а также на Пионерской улице. Темп работ нарастят в течение 10 дней.

«„Стайлгрупп“ завершила первый этап капитального ремонта сетей в Менделеево: полностью переключила к байпасной линии многоквартирные дома по улицам Институтская и Пионерская - на эти два участка прошлой зимой пришлось более 70% всех аварий. В полном объеме замену сетей по данным участкам планируем выполнить до конца 2023 года», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, что с момента основания поселка Менделеево в 1965 году инженерные сети находились в федеральной собственности и обслуживались Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений. Капитальный ремонт сетей не проводили.

Объекты инженерной инфраструктуры передали в муниципальную собственность только в 2021 году. Износ сетей достигал 90%. В связи с этим муниципальная компания «Имущественный комплекс жилищно-коммунального хозяйства» в сентябре 2022 года за счет местного бюджета обновила тепловые сети и сети горячего водоснабжения улице Куйбышева. В камерах и других узлах трубопровода заменили запорную арматуру.

Масштабные работы по капитальному ремонту сетей в рамках госпрограммы начались в поселке в 2023 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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