07 ноября 2024, 20:25

Первый этап благоустройства «Губернского леса» в Чехове завершат к декабрю

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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил территорию «Губернского леса», чтобы ознакомиться с ходом завершающих работ первого этапа благоустройства лесопарковой зоны. Этот проект реализуется в рамках программы «Парки в лесу» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На территории уже установлены спортивно-оздоровительные площадки, отсыпаны пешеходные дорожки и определены зоны для детей. В ближайшее время планируется монтаж веревочного парка. Также готова площадка для выгула собак, вдоль тропинок установлены скамейки, а также подготовлены места для качелей и гамаков. В рамках благоустройства созданы игровые площадки и зоны для барбекю с беседками.

В процессе подготовки площадки была проведена работа по удалению деревьев, мешавших обустройству. В качестве компенсации высажено более 500 деревьев и кустарников, среди них голубая ель, липа, береза, клен, сосна, спирея серая, калина красная и кизильник. В следующем году, при наступлении благоприятных условий, ожидается продолжение высадки растений.

Подрядчик обязуется завершить установку опор освещения и подключить их к источнику энергоснабжения до наступления зимы. Помимо этого, на территории лесопарка заканчивается возведение фундамента под будущий павильон, само строительство которого запланировано на 2025 год.

Михаил Собакин отметил, что «Губернский лес» уже пользуется популярностью у жителей, предоставляя пространство для отдыха и активного времяпрепровождения.

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Благоустройство Чехов Парки
07 ноября 2024, 20:19
Двор на улице Полиграфистов в Чехове убрали от мусора после опила деревьев
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По поручению главы городского округа Чехов, заместитель главы Артем Попов сегодня провел инспекционный обход общественных территорий в городе Чехов, сосредоточив внимание на улице Полиграфистов, у домов № 9, 10, 12 и 13.

Целью мероприятия был контроль за состоянием и содержанием этих участков. «Наша цель - поддерживать чистоту и порядок в округе! К сожалению, во время обхода мы столкнулись с проблемой: были обнаружены неубранные бревна и ветви после опила деревьев. Это не только портит внешний вид территории, но и может создавать потенциальные опасности для жителей и гуляющих», - отметил заместитель главы муниципалитета.

По итогам обхода ответственные службы были уведомлены о выявленных нарушениях. Артем Попов выразил надежду на скорое устранение этих недостатков, подчеркнув важность своевременного реагирования на подобные ситуации для обеспечения комфорта и безопасности жителей.

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ЖКХ Чехов
07 ноября 2024, 20:02
Подмосковный эпидемиолог Зинаида Труш объяснила опасность вируса Коксаки
Телеканал «360»
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Вирус Коксаки продолжает распространяться по территории России. О его опасности рассказала главный внештатный эпидемиолог Московской области Зинаида Труш. Специалист объяснила, что Подмосковье не в первый раз сталкивается с инфекцией.

«Это группа заболеваний, это энтеровирусная инфекция, которая ежегодно регистрируется как по всей России, так и по всей территории Московской области», - рассказала Зинаида Труш.

Она подчеркнула, что заболевание в регионе распространено повсеместно.

«Единичные случаи регистрируются во всех округах. Для статистики я могу сказать о том, что у нас за девять месяцев зарегистрировано 160 случаев энтеровирусной инфекции, а пик пришелся на октябрь, когда было зарегистрировано 55 случаев заболевания именно у детей», - поделилась специалист.

Зинаида Труш заверила, что это обычное острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом Коксаки и протекает как в легких формах, так и в тяжелых.

«Все зависит от индивидуального организма. Наиболее тяжело заболевание протекает у детей до 10 лет. Взрослые переносят намного легче и без осложнений», - добавила Труш.

В заключение специалист порекомендовала не заниматься самолечением и обращаться за помощью к врачам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе симуляционного центра для обучения сотрудников скорой помощи. Свои навыки там отработали уже 2,5 тысячи специалистов.

Здравоохранение Врачи Медицина Вирус Коксаки
07 ноября 2024, 19:56
Качество содержания дворов проверили на улице Дружбы в Чехове
Администрация Чехов г.о.
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По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин провел очередной плановый обход дворовых территорий в городском округе. В мониторинге также приняли участие коллеги из МБУ «Чеховское благоустройство» и управления контрольной деятельностью администрации.

Комиссия провела инспекцию состояния дворов по улице Дружбы, включая дома № 2, № 4, № 6, № 8/1 и № 8/2. В процессе обхода были зафиксированы замечания, касающиеся неудовлетворительной уборки снега. Алексей Родин поручил сотрудникам МБУ «Чеховское благоустройство» незамедлительно устранить выявленные недочеты и обеспечить должный уход за территориями в будущем.

Жители городского округа Чехов могут направлять обращения с просьбой провести те или иные работы в профильные учреждения: управление контрольной деятельностью: Тел.: 8 (49-67) 23-58-36, управление благоустройства администрации городского округа Чехов: Тел.: 8 (49-67) 27-91-10, МБУ «Чеховское благоустройство»: Тел.: 8 (800-30) 0-87-43, управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Чехов: Тел.: 8 (49-67) 23-00-04.

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ЖКХ Чехов
07 ноября 2024, 19:00
Штат водителей автобусов расширили в Солнечногорске
Медиасток.рф
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Развитие транспортной системы обсудили на общегородском совещании в Солнечногорске. Главе округа Константину Михалькову представили доклады представителей «Мострансавто» и профильных управлений о количестве автобусов, новых маршрутах, а также расширении водительского состава.

В Солнечногорском округе в настоящее время функционирует 36 автобусных маршрутов: 18 межрегиональных, 17 муниципальных и 1 межмуниципальный. На муниципальных маршрутах используются три типа автобусов: 78 больших, 21 среднего и 36 малых.

В этом году для удобства жителей был запущен новый большой автобус, который осуществляет 11 рейсов в день по маршруту № 26 «Солнечногорск - Заовражье». Также была изменена схема движения маршрута № 4 «Дом отдыха Сенеж - Больничный комплекс-СЭМЗ». Теперь автобус проходит по улице Военный городок до новой остановки «Поликлиника», где установили современный остановочный павильон.

В связи с расширением штата открыты вакансии для водителей автобусов. Заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина отметила, что если отсутствует категория D, можно пройти бесплатное обучение с ежемесячной стипендией. Она добавила, что для водителей предусмотрено бесплатное общежитие или частичная компенсация за аренду жилья, а также помощь в трудоустройстве семьи. Подробности и актуальные вакансии можно узнать по телефону: 8 (916) 934-01-85.

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Солнечногорск Автобусы Водители

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