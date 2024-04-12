12 апреля 2024, 21:02

Первый этап благоустройства берега реки Коломенки завершат в Коломне в августе

Телеканал «360»
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Во всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды» в Коломна выиграла гранд в 70 миллионов рублей. Эти средства потратят на обустройство современной зоны отдыха на берегу реки Коломенки. Первый этап работ завершат уже в августе.

Общая стоимость проекта составила 170 миллионов рублей. На сегодняшний день уже выполнили планировку территории, проложили коммуникации, создали пешеходные дорожки и установили камеры.

«При выполнении проектных работ мнения жителей однозначно учитывалось, все то, что было насыщено в проекте - это все благодаря общению с нашими жителями, поэтому стараемся выполнять те обещания, которые были даны. Воплощаем их в жизнь», - сказал Сергей Цаплинский заместитель главы администрации городского округа Коломна.

В рамках благоустройства на пляже появятся фуд-корты, кабинки для переодевания, шезлонги с зонтами, а также детские и спортивные площадки. Кроме того, предусмотрено строительство амфитеатра и пирса, а для обеспечения безопасности отдыхающих будут установлены вышки для спасателей.

Завершение первого этапа проекта, который затрагивает лишь шестую часть всей береговой линии площадью 29 гектаров, запланировано на август этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, о благоустройстве парков в Подмосковье.

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Коломна Благоустройство Реки
12 апреля 2024, 21:04
Юные спортсмены из Подольска отправятся в Японию на первенство по карате
Unsplash
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Юные из клуба карате «Подольск Додзе» начали усиленные тренировки. Совсем скоро ребята отправятся на первенство Японии по карате.

Уже 28 апреля подольские юниоры в составе сборной России отправятся в Японию, чтобы представить свою страну на открытом первенстве. Пять талантливых спортсменов от клуба проходят интенсивную подготовку, тренируясь до пяти раз в неделю в течение всего года.

Клуб «Подольск Додзе» известен своим высоким уровнем подготовки спортсменов, что подтверждается многочисленными мировыми наградами.

«Первенство мира по детям мы выиграли больше 20 раз. Больше 20 спортсменов - но это детский спорт. Все, что касается взрослого спорта, то в ноябре 23 года в этом спортивном году - который сейчас продолжается, - мы заняли на чемпионате мира по два первых, вторых и третьих места. Такой результат у нас впервые, мы сами были приятно удивлены», - сказал Максим Аборин, главный тренер клуба «Подольск Додзе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Подольск
12 апреля 2024, 20:32
Жителей Подмосковья предупредили о появлении фейковых приложений банков
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило жителей региона о фейковых приложениях российских банков ВТБ и «Тинькофф». Мошенническое программное обеспечение заметили в магазине AppStore.

Созданные злоумышленниками приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков, однако никакого отношения к настоящим кредитным организациям они не имеют. Основная цель таких приложение - похитить персональные данные пользователей.

Представители ГУРБ Подмосковья призывают быть бдительными и не вестись на уловки мошенников. Кроме того, не рекомендуется скачивать подобные приложения и вводить туда свои данные.

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Мошенничество
12 апреля 2024, 20:07
Скоростной режим повысят на участках М-11 «Нева» и М-4 «Дон» с 15 апреля
ГК "Росавтодор"
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Начиная с 15 апреля владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны вновь смогут разгоняться до 130 км/ч на трассе М-11 «Нева». Сделать это можно будет от 59-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга.

С начала ноября прошлого года на трассе М-11 установлено ограничение скорости до 110 км/ч, что было обусловлено желанием снизить вероятность аварийных ситуаций и обеспечить безопасность водителей во время зимы.

Также с 15 апреля повышенный скоростной будет действовать на определенных участках М-4 «Дон»: с 296-го по 322-й километр в обход Ефремова в Тульской области и с 1091-го по 1119-й километр в Ростовской области. Предел допустимой скорости вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч.

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Дороги Водители
12 апреля 2024, 19:42
Движение автомобилей на переездах рядом со станциями Ботино и Гжель ограничат с 15 апреля
МЖД
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Движение автомобилей на двух переездах рядом со станциями Ботино и Гжель Казанского направления МЖД будет ограничено с 15 апреля. Соответствующее решение приняли в связи с проведением ремонтных работ.

Организаторы работ сообщают, что с 15 апреля с 9:00 до 18:00 на переезде возле станции Ботино будет действовать однополосное движение, а с 16 апреля с 8:00 до 15:00 дорога будет закрыта для проезда.

При этом с 17 апреля с 9:00 до 14:00 запланированы ремонтно-путевые работы в районе станции Гжель, что повлечет за собой временное закрытие переезда.

Представители Московской железной дороги просят водителей проявить понимание к необходимым мерам, направленным на обеспечение безопасности на дорогах, где они пересекаются с железнодорожными путями. Также их призывают заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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Дороги Ремонтные работы

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