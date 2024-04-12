Первый этап благоустройства берега реки Коломенки завершат в Коломне в августе

Общая стоимость проекта составила 170 миллионов рублей. На сегодняшний день уже выполнили планировку территории, проложили коммуникации, создали пешеходные дорожки и установили камеры.

«При выполнении проектных работ мнения жителей однозначно учитывалось, все то, что было насыщено в проекте - это все благодаря общению с нашими жителями, поэтому стараемся выполнять те обещания, которые были даны. Воплощаем их в жизнь», - сказал Сергей Цаплинский заместитель главы администрации городского округа Коломна.

В рамках благоустройства на пляже появятся фуд-корты, кабинки для переодевания, шезлонги с зонтами, а также детские и спортивные площадки. Кроме того, предусмотрено строительство амфитеатра и пирса, а для обеспечения безопасности отдыхающих будут установлены вышки для спасателей.

Завершение первого этапа проекта, который затрагивает лишь шестую часть всей береговой линии площадью 29 гектаров, запланировано на август этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, о благоустройстве парков в Подмосковье.

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