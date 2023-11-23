Первый елочный базар в Подмосковье откроют 8 декабря

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, первый елочный базар откроется 8 декабря, остальные места продажи хвойных заработают с 15 декабря. Сезон продажи завершится 10 января.

«В Подмосковье поделочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Предположительно, 250 точек будет работать на территории региона - в это число входят базары на муниципальной и частной земле, а также организуемые точки у торговых центров», - сказал он.

Все места продажи елей будут оформлены в едином стиле бренда «Зима в Подмосковье». Деревья привезут из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей. Узнать, где будут работать точки продажи, можно на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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