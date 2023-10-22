Первый экологическо-образовательный центр открыли в Щелкове
Экологический центр «Добрый Пластик»» открыли на базе Щелковской юношеской библиотеки на Талсинской улице. В нем можно самостоятельно переработать вторчное сырье или сделать из него сувенир.
Центр появился благодаря фонду помощи «География Добра».
«Практически два года как мы собираем раздельный мусор. В силу своих возможностей проводим экологические уроки, мастер-классы - работа велась уже давно, поэтому открытие экоцентра для библиотеки - это новая точка притяжения», - отметила заведующая библиотеки Агния Тихонова.
В открытии поучаствовали активисты всероссийского общества охраны природы, «Движения первых», «Хартии», депутаты Мособлдумы и представители местных исполнительных органов власти.
«Есть пункты вторсырья, куда люди могут прийти сдать его, есть отдельные территории, куда приходят для обучения. Мы решили эти два понятия объединить - сделать экоцентр именно образовательно-экологического формата, куда может прийти любой человек», - сообщил куратор социальных и экологических проектов благотворительного фонда «География добра» Москвы и Московской области Юрий Мальон-Шишков.
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