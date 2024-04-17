Первый детский сад в поселке Светлые Горы под Красногорском построят раньше срока
Главгосстройнадзор Московской области проверил качество и сроки работ при возведении первого детского сада вблизи поселка Светлые Горы городского округа Красногорск. Готовность нового дошкольного корпуса достигла 49%.
Новый сад сможет принять 180 воспитанников. Для детей оборудуют просторные гардеробные, уютные спальни, буфетные и игровые зоны.
На первом этаже расположатся пищеблок с обособленным входом, постирочная и медицинский сектор с процедурным кабинетом. На втором этаже будут групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, а также кабинеты для дополнительных занятий.
По информации застройщика, завершить строительство планируется раньше срока - уже в конце августа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.
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