Первый детский сад построили в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове

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Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп детей разного возраста. В каждой ячейке есть спальня, санузел и помещение для занятий и игр. При входе в детский сад сделали колясочную.

Во дворе провели благоустройство, здесь обустроили прогулочные площадки для каждой группы. Под открытым небом создали две спортивные площадки, а по периметру - забор.

ЖК «Прибрежный Парк» находится на юге Подмосковья, в девяти километрах от МКАД. Дома расположены возле железнодорожной станции Ленинское.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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