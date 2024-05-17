17 мая 2024, 10:21

Первый детский сад построили в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове

Группа «Самолет»
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Группа «Самолет» построила первый детский сад на 300 мест в ЖК «Прибрежный парк». Социальный объект возвели за счет средств девелопера, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп детей разного возраста. В каждой ячейке есть спальня, санузел и помещение для занятий и игр. При входе в детский сад сделали колясочную.

Во дворе провели благоустройство, здесь обустроили прогулочные площадки для каждой группы. Под открытым небом создали две спортивные площадки, а по периметру - забор.

ЖК «Прибрежный Парк» находится на юге Подмосковья, в девяти километрах от МКАД. Дома расположены возле железнодорожной станции Ленинское.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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Детские сады Город Домодедово
17 мая 2024, 10:40
Дорожные работы провели еще в 7 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Сотрудники «Мосавтодора» восстановили поврежденные искусственные дорожные неровности в семи округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Дзержинском, Серебряных Прудах, Лосино-Петровском, Рузе, Одинцове и Котельниках.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, объекты восстановили на улицах Павлова и Пацаева в Долгопрудном, Угрешской в Дзержинском, Октябрьской в Серебряных Прудах, Нагорной в Лосино-Петровском и на дороге в поселок Горбово в Рузе.

«Также искусственные неровности восстановили на двух шоссе - Петровском в Одинцове и Дзержинском в Котельниках», - добавили в ведомстве.

Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости рядом в социальными объектами и в потенциально опасных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них - федерального значения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
17 мая 2024, 10:40
Новую онлайн-услугу для дорожников запустили в Подмосковье
Медиасток.рф
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Цифровая услуга для тех, кто планирует использовать земельные участки в Подмосковье для строительства или реконструкции автомобильных дорог, появилась на РПГУ. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Подача заявлений в электронном виде открыта для представителей бизнеса, уполномоченных для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, транспортно-пересадочных узлов. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней», - отметила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга называется «Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог». Для подачи заявления понадобится авторизоваться и заполнить форму, приложив необходимые документы.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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Госуслуги
17 мая 2024, 10:28
Теплосети в Ленинском округе модернизируют к осени
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Летом в Ленинском округе проведут реконструкцию теплотрасс. Проектные работы начались 15 мая, а завершиться модернизация должна до начала отопительного сезона — к 15 сентября.

Обновление затронет свыше 2двух тысяч погонных метров сетей теплоснабжения.

«В Видном ремонту подлежат в основном центральные трубопроводы, так как от их состояния зависит теплоснабжение всего города. На сегодняшний день из-за возраста этих теплотрасс реконструкция требует серьезных вложений. Просим жителей отнестись с пониманием к возможным неудобствам», - сказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяны Каляминой.

В Видном реконструкцию проведут по четырем адресам: на проспекте Ленинского комсомола от ветеринарной станции до кругового перекрестка у поликлиники; от дома № 74 до Советской улицы; на Советском проезде; на улице Ольховой в 6-м микрорайоне. Кроме того, теплосети отремонтируют в поселках Развилка и Новодрожжино.

«С 15 мая начинаем проектирование. В проекте будут отражены в том числе параметры производимых земляных работ: ширина и глубина участка, места складирования грунта и сроки. Однозначно работы будут завершены до 15 сентября - до получения муниципалитетом паспорта готовности к отопительному сезону», - отметил заместитель генерального директора по теплоснабжению МУП «Видновское ПТО ГХ» Алексей Манаенков.

Также для подготовки к отопительному сезону в округе проведут гидравлические испытания тепловых сетей общей протяженностью 134,6 километров, проверки оборудования на 49 центральных тепловых пунктах и техобслуживание оборудования на 27 котельных.

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ЖКХ Видное Ленинский округ
17 мая 2024, 10:27
Школу № 1 отремонтируют в Шатуре к осени
Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт школы № 1 продолжается в Шатуре. Сейчас на объекте проводят фасадные и отделочные работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Строители ведут монтажные работы перегородок, инженерных сетей, отделочные работы, устройство кровли и фасада здания», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно проекту, в школе приведут в порядок фасад, кровлю и внутреннюю отделку. Помимо этого, проложат инженерные коммуникации. Также обновленные помещения оснастят современным оборудованием и мебелью.

Напомним, уже 1 сентября ученики смогут пойти в обновленное образовательное учреждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Школы Шатура

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