27 декабря 2023, 11:27

Первый детский сад построили в подмосковном селе Перхушково

ГК "Кортрос"
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Детский сад на 360 мест построили в ЖК «Равновесие» в Одинцове. Он стал первым в селе Перхушково, раньше ближайшее учреждение находилось в соседнем населенном пункте.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, застройщик ГК «Кортрос» возвел учреждение по договору о комплексном развитии территории за счет внебюджетных средств. трехэтажное здание рассчитано на 12 рупп. для них обустроили игровые, спальни, спортивный и музыкальный залы, а также кружковые, буфет и медблок.

Жилой комплекс строят по принципам Green Development - с увеличенной площадью остекления и высокой энергоэффективностью.

Ранее губернатор рассказал о капитальном ремонте больниц в 2023 году. Новый облик получили более 160 учреждений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады
27 декабря 2023, 11:37
Минтранс Подмосковья подвел итоги работы по ликвидации пробок в 2023 году
Минтранс Подмосковья
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Дорожные специалисты Московской области провели 375 мероприятий для ликвидации пробок за год. Чтобы разгрузить магистрали и шоссе, в городах перенастраивали светофоры, открывали круговые перекрестки и меняли схемы движения.

«В этом году мы провели 375 локальных мероприятий, в том числе не требующих капитальных затрат, и примерно 235 из них отмечены положительным эффектом. Основное - это работа со светофорами. Также отмечу то, что в этом году по 18 адресам провели комплексное изменение организации движения и устроили 17 перекрестков с круговым движением. Больше всего мероприятий провели в Одинцове и Долгопрудном», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

За год отладили работу 290 светофоров. Устройства снабдили бело-лунными секциями, пешеходными кнопками и поворотными секциями. На 25 отрезках расширили проезжую часть и добавили скоростную полосу. Одностороннее движение и запрет проезда грузовиков внедрили на 23 участках.

С начала года в Подмосковье обустроили 24 выделенные полосы, в том числе 15-километровую на трассе М-7 «Волга».

Устроенные в этом году 17 круговых перекрестков уже показали позитивный эффект - на этих участках снизилась аварийность. В следующем году в регионе оборудуют еще 20 таких объектов.

С пробками в Московской области борются третий год - за два прошлых удалось оптимизировать движение и устранить заторы по 400 адресам. Для этого не потребовалось капитальных вложений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
27 декабря 2023, 11:27
Солнечногорск стал лауреатом губернаторской премии «Прорыв года» в сфере ЖКХ
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Итоги 2023 года подвели на заседании Высшего совета под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Лауреатом премии «Прорыв года» в сфере ЖКХ стал городской округ Солнечногорск.

При поддержке губернатора в 2023 году в Солнечногорске стартовала масштабная модернизация объектов ЖКХ. Это необходимо, так как износ коммунальной инфраструктуры в округе превышает 78%.

Сегодня по президентскому проекту строятся очистные сооружения в деревне Осипово, ведется капремонт главного канализационного коллектора. В этом году запустили обновленные водозаборы в Лесхозе и Толстякове, готовится к обновлению самый большой в округе водозаборный узел в Рекино-Кресты.

Концессионер «Газпром теплоэнерго» начал обновление котельных и сетей. Первый этап работ уже завершают в поселке Менделеево, а в 2024 году полностью отремонтируют сети в микрорайоне Выстрел.

Премия «Прорыв года» ежегодно проводится по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Наш успех - это доверие, которое мы получаем в каждом городе, населенном пункте. Подмосковье - это уникальная, опорная территория, которой нам доверил управлять президент. С первого дня нашей работы мы договорились определять лидеров и аутсайдеров. Мы делаем это лишь для того, чтобы каждый из вас вдохновлялся, чтобы усердие не таяло», - сказал Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Нужно понимать, что реализация всех этих масштабных проектов - огромные затраты, которые самостоятельно, без поддержки областного правительства, ни один муниципалитет региона просто не потянет. Эта награда - большое доверие и поддержка нас, дорогие солнечногорцы, в нелегком пути больших перемен», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

ЖКХ Солнечногорск
27 декабря 2023, 10:44
День Подмосковья с розыгрышем путевок начался на выставке «Россия» на ВДНХ
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День Московской области проходит на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 27 декабря. В 75-м павильоне для гостей подготовили викторины, конкурсы, розыгрыши туристических путевок в лучшие места отдыха региона и многое другое.

Посетители смогут написать письмо Деду Морозу, создать уникальную новогоднюю открытку с помощью GigaChat и виртуального ассистента Салют. Нейросеть также может отвечать на вопросы, вести диалог, писать код и многое другое.

В зоне ярмарки НХП Федоскинская фабрика миниатюрной живописи проведет для гостей мастер-класс, а В 55-м павильоне, где работает площадка Дома молодежи, пройдут паблик-токи с волонтерами. Они расскажут о благотворительных акциях в регионе и других важных направлениях деятельности.

Помимо того, на Городской ферме ВДНХ подмосковные фермеры представят свою продукцию, которую можно будет продегустировать и купить. На малой сцене в зоне культурных проектов выступят Сергей Безруков, Игорь Бутман, Егор Дружинин и другие знаменитости.

Завершится День Московской области большим концертом на главной уличной сцене. В нем выступят популярные исполнители - Seville, Ваня Дмитриенко, Диана Анкудинова и Niletto.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия». По его словам, с колоритом Московской области гости смогут познакомиться во время 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токов с людьми культуры, спорта, бизнеса, а главное - с помощью игровой зоны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставка-форум «Россия»
27 декабря 2023, 10:33
Новые кабельные линии повысили надежность электроснабжения на севере Подмосковья
Россети Московский регион
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Специалисты компании «Россети Московский регион» включили в работу две новые кабельно-воздушные линии . Они обеспечат транзит электричества от подстанции «Тютчево» на севере Московской области.

В Министерстве энергетики Подмосковья отметили, что благодаря вводу кабельных линий надежность и качество электроснабжения городских округов Пушкинский, Королев и Ивантеевка существенно повысились. Также создан резерв для подключения новых жилых домов и производственных площадок. Обеспечены потребности в электричестве ярославского участка МЦД и новых объектов жилого строительства. В их числе многоэтажные застройки в Мытищах ЖК «Ньютон» и ЖК «Рождественский».

Мощность подстанции «Тютчево» составляет 300 МВА. Здесь внедрены современные средства автоматизации, комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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Электричество

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