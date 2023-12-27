Первый детский сад построили в подмосковном селе Перхушково

Дорожные специалисты Московской области провели 375 мероприятий для ликвидации пробок за год. Чтобы разгрузить магистрали и шоссе, в городах перенастраивали светофоры, открывали круговые перекрестки и меняли схемы движения.

«В этом году мы провели 375 локальных мероприятий, в том числе не требующих капитальных затрат, и примерно 235 из них отмечены положительным эффектом. Основное - это работа со светофорами. Также отмечу то, что в этом году по 18 адресам провели комплексное изменение организации движения и устроили 17 перекрестков с круговым движением. Больше всего мероприятий провели в Одинцове и Долгопрудном», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

За год отладили работу 290 светофоров. Устройства снабдили бело-лунными секциями, пешеходными кнопками и поворотными секциями. На 25 отрезках расширили проезжую часть и добавили скоростную полосу. Одностороннее движение и запрет проезда грузовиков внедрили на 23 участках.

С начала года в Подмосковье обустроили 24 выделенные полосы, в том числе 15-километровую на трассе М-7 «Волга».

Устроенные в этом году 17 круговых перекрестков уже показали позитивный эффект - на этих участках снизилась аварийность. В следующем году в регионе оборудуют еще 20 таких объектов.

С пробками в Московской области борются третий год - за два прошлых удалось оптимизировать движение и устранить заторы по 400 адресам. Для этого не потребовалось капитальных вложений.

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