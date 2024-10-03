Первые занятия в этом году стартовали в центре ДОСААФ в Мытищах 1 октября

Водителей тяжелых грузовиков готовят в Мытищинском региональном центре. Там обучают специалистов по управлению квадроциклами и мотоциклами. Участники освоят также прыжки с парашютом.

Праздничная программа с участием группы «Сарма 38» и воспитанников Военно-патриотического центра «Граница» прошла на торжественном построении для курсантов ДОСААФ. Они познакомились с материалами учебной программы и посетили первые занятия.

Отметим, что в этом году по заданию Министерства обороны Российской Федерации учебные организации ДОСААФ России подготовят более 27 тысяч призывников. Их обучат 12 военно-учетным специальностям: водители грузовых автомобилей, автобусов, автомашин с прицепом, многоцелевых тягачей с легким бронированием, специальных машин, предназначенных для обеспечения полетов авиации, инженерного обеспечения войск, Воздушно-десантных войск и войск связи и других.

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