Первые весенние субботники прошли в Лобне

Основной площадкой субботника стал сквер 40 лет Октября. Помимо этого убрали мусор у станции Депо, возле театра «Камерная сцена» и в сквере на Текстильной, который был благоустроен в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Молодежные организации Лобни, по традиции, проявили высокую активность. Ребята стараются не пропускать такие мероприятия.

С первого апреля в Лобне объявлен месячник чистоты и благоустройства. Субботники станут лишь частью обширной программы работ, направленной на преображение города. В планах - уборка мусора на дорогах и газонах, приведение в порядок детских и спортивных площадок, информационных стендов, посев газонов, мытье остановочных павильонов, удаление сухостоя и нанесение дорожной разметки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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