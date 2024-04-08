08 апреля 2024, 22:28

Первые весенние субботники прошли в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В Лобне прошли первые субботники. Сотрудники администрации под предводительством главы округа Анны Кротовой, общественные активисты, депутаты и множество неравнодушных жителей объединили свои усилия для уборки улиц, парков и скверов.

Основной площадкой субботника стал сквер 40 лет Октября. Помимо этого убрали мусор у станции Депо, возле театра «Камерная сцена» и в сквере на Текстильной, который был благоустроен в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Молодежные организации Лобни, по традиции, проявили высокую активность. Ребята стараются не пропускать такие мероприятия.

С первого апреля в Лобне объявлен месячник чистоты и благоустройства. Субботники станут лишь частью обширной программы работ, направленной на преображение города. В планах - уборка мусора на дорогах и газонах, приведение в порядок детских и спортивных площадок, информационных стендов, посев газонов, мытье остановочных павильонов, удаление сухостоя и нанесение дорожной разметки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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Благоустройство Лобня Дороги Субботник Мусор
08 апреля 2024, 22:35
Сотрудники подмосковного противотуберкулезного диспансера рассказали детям об опасности заболевания
ГБУЗ МО "МОКПТД"
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Медицинские работники Московской области провели ряд встреч с детьми. Во время мероприятий «Туберкулез. Защити себя и своих близких» подрастающему поколению рассказали про опасное заболевание.

Лекции также прошли в библиотеках Московского региона. В некоторых случаях маленькие участники мероприятия рисовали плакаты, которые теперь украшают стенд областного противотуберкулезного диспансера.

«Здоровье детей в руках взрослых. Пройдите вовремя медицинское обследование - защитите будущее поколение», - указал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Здравоохранение Врачи
08 апреля 2024, 22:17
Более 6 тысяч человек приняли участие в первом субботнике в Подольске
Телеканал «360»
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В Подольске состоялся первый в этом году масштабный субботник, который объединил более шести тысяч жителей города в общей цели — привести в порядок свой любимый город после зимы. Всего во время уборки удалось собрать более 300 кубометров мусора и прошлогодней листвы.

На субботнике участники успели привести в порядок 22 общественные территорий и 97 дворов.

На ровне со всеми в свой двор вышел трудиться и 98-летний участник Великой Отечественной войны Николай Герасимов. Его энергичность и желание сделать свой двор красивее стали вдохновением для всех участников субботника.

К уборке двора у дома ветерана присоединился целый отряд волонтеров, которые под его руководством собрали около 30 мешков мусора.

Среди участников субботника была и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина, которая вместе с семьей присоединилась к акции на Бульваре Победы.

«Мы показываем пример нашим детям, хотим, чтобы они верили и делали чистым наш город, поэтому сегодня приехали на такой замечательный бульвар, чтобы показать свой настрой по отношению к нашему любимому городу», - отметила спортсменка.

Весь апрель в Подольске будет посвящен уборке города. Следующий субботник состоится уже в предстоящие выходные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Подольск Субботник
08 апреля 2024, 22:16
Дом культуры «Исток» во Фрязине отметил 45-летие
Телеканал «360»
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В доме культуры «Исток» во Фрязине прошел праздничный концерт, в честь 45-летия со дня его основания. В рамках мероприятия выступили местные коллективы.

Дворец культуры «Исток» стал не только главным центром культуры в Фрязино, но и местом для спортивных мероприятий и сбора гуманитарной помощи.

«Дом культуры, он, как центр притяжения для всего населения. Разные категории людей приходят: молодые, взрослые, старшие. Отдельное спасибо женщинам, которые плетут маскировочные сети, вяжут. Это все происходит здесь», - отметил первый заместитель главы городского округа Фрязино Нодар Бощеван.

Директор «Истока» Александра Киреева поблагодарила всех гостей и участников, и добавила, что коллектив сохраняет уважение к прошлому и верность традициям, передавая эти ценности новым поколениям талантов Фрязино.

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Фрязино
08 апреля 2024, 22:01
Соревнования творческих коллективов на приз главы округа прошли в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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В Наро-Фоминском центральном доме культуры состоялся второй открытый конкурс для творческих коллективов на приз главы округа. Участники, среди которых были как дети, так и взрослые, представили широкий спектр творческих направлений: от ложкарей до танцоров и певцов.

Конкурс проводился по четырем номинациям, каждая из которых отражала определенные ценности и тематики: культурные традиции и связь с городами-побратимами, любовь к России и Подмосковью, патриотические ценности и поддержка наших бойцов в зоне спецоперации, а также эстрадные мультижанровые выступления.

По результатам конкурса жюри определило трех призеров в каждой из номинаций. Среди них выделились сборный коллектив ложкарей «Пересветы», ансамбли «Жар-птица» и «Птички-невелички» из Апрелевки, которые показали выдающиеся творческие способности и мастерство.

Всего перед зрителями выступили 49 конкурсантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Наро-Фоминск Дети конкурсы

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