Первые соревнования для производителей FPV-дронов прошли в Подольске

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Соревнования прошли на аэродроме «Грызлово», где представители Министерства обороны РФ и воинских частей оценивали продукцию участников.

В слете приняли участие 12 производителей из шести регионов России, включая подольские компании ООО «Корпорация Инновационных Технологий» (КИТ) и ПК «Робокинетика». Победителем стала команда ООО «КИТ», чьи дроны успешно преодолели защиту РЭБ и условно поразили цели противника, водрузив флаг Подольска над позициями.

Учредитель корпорации и депутат Андрей Черепенников отметил важность мероприятия и сообщил о планах сделать его регулярным. Следующий слет планируется провести в феврале, приурочив к Дню защитника Отечества.

По итогам соревнований некоторым производителям предложат контракты на поставку оборудования в зону СВО. Особый интерес вызвали самоходные тележки «КИТ», способные выполнять разнообразные задачи на поле боя.

Депутат Максим Круглов подчеркнул значимость таких мероприятий для оценки и развития технологий в условиях, приближенных к реальным военным действиям.

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