Первые подписи за Владимира Путина прибыли в штаб из Подмосковья
В субботу, 30 декабря, первая партия подписных листов прибыла в центральный штаб Путина в Москве. Документы из Московской области доставили волонтеры.
Теперь юристам штаба предстоит оценить собранные подписи на соответствие требованиям закона. Правильно заполненные подписные листы отправятся на проверку в ЦИК России.
Перед предстоящими выборами на пост президента страны Центральная избирательная комиссия разрешила самовыдвиженцам сдавать до 315 тысяч подписей, чтобы в случае обнаружения некорректно заполненных листов количество действительных подписей не оказалось менее необходимых по закону 300 тысяч.
Ранее свыше полумиллиона подписей собрали по всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента.