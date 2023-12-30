30 декабря 2023, 13:55

Первые подписи за Владимира Путина прибыли в штаб из Подмосковья

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В субботу, 30 декабря, первая партия подписных листов прибыла в центральный штаб Путина в Москве. Документы из Московской области доставили волонтеры.

Теперь юристам штаба предстоит оценить собранные подписи на соответствие требованиям закона. Правильно заполненные подписные листы отправятся на проверку в ЦИК России.

Перед предстоящими выборами на пост президента страны Центральная избирательная комиссия разрешила самовыдвиженцам сдавать до 315 тысяч подписей, чтобы в случае обнаружения некорректно заполненных листов количество действительных подписей не оказалось менее необходимых по закону 300 тысяч.

Ранее свыше полумиллиона подписей собрали по всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента.

Волонтеры Владимир Путин Выборы президента — 2024
30 декабря 2023, 13:16
Коммунальные службы восстановят подачу холодной воды в 20 домах в Верее
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В Наро-Фоминске из-за прорыва трубы 20 многоквартирных домов малой этажности остались без холодной воды. Сотрудники МУП «Водоканал» уже начали восстановительные работы, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Нарушение выявили в городе Верея на Ленинской улице, 40 около 11 часов утра.

«Плановый срок восстановления ХВС - 15:00. Приносим извинения за доставленные неудобства», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск ЖКХ
29 декабря 2023, 19:31
Андрей Воробьев: подмосковные учителя будут получать доплату 20 тысяч рублей за аренду жилья
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С 2024 году подмосковные учителя будут получать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С января запускаем в Подмосковье новую программу поддержки педагогов, аналогичную той, которая действует для медиков - компенсация за аренду жилья. Если у тебя нет своей квартиры и ты вынужден ее снимать, то ежемесячно тебе будет начисляться плюс 20 тысяч рублей к зарплате», - заявил Воробьев.

За год в подмосковных школах количество учеников увеличилось на 40-45 тысяч, открылось около 35 учебных заведений.

Выплату получат педагоги из региона и приезжие. Это учителя математики, русского языка, физики, информатики, биологии и других предметов, а также начальных классов. При этом у преподавателя, его детей или супруга не должно быть своего жилья. Оформить меру поддержки можно через портал госуслуг.

Также педагогам будут выдавать особые гранты. Льготу смогут получить педагоги из 14 «примкадных» городских округов. Помимо этого в регионе действует программа «Социальная ипотека». С 2015 года в Подмосковье льготой воспользовались 575 учителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Учителя
29 декабря 2023, 19:02
Более 100 спортсменов выступили на соревнованиях «Красногорская лыжня»
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Соревнования по лыжному спорту «Красногорская лыжня» прошли в Подмосковье. В турнире приняли участие свыше 100 спортсменов Белоруссии, Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Республики Татарстан и других регионов.

В первый день соревнований женщины и мужчины участвовали в спринте свободным стилем, а во второй - в классическом.

Первое место в финале стартового дня заняла лыжница из Белоруссии Анна Королева. Среди мужчин первым стал Денис Филимонов из Республики Татарстан.

Во второй день турнира призер Олимпийских игр Александр Терентьев опередил занял первое место в спринте. Среди женщин лучшее время показала Анастасия Кириллова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
29 декабря 2023, 19:01
Мособлгаз газифицировал 70 населенных пунктов в 2023 году, перевыполнив план
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В 2023 году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области» Мособлгаз газифицировал 70 населенных пунктов Подмосковья. Первоначально планировалось газифицировать 60.

Губернаторская программа газификации рассчитана до 2030 года. Жители всех населенных пунктов, вошедших в программу, по мере завершения работ смогут бесплатно подвести газ до границ участков зарегистрированных домов по Социальной газификации.

План на год перевыполнен на 15%, это позволит дополнительно подключить к газу дома тысячи жителей. Таким образом, газ получат 10 тысяч жителей Подмосковья.

«Сегодня, в преддверии Нового года, произошло радостное событие для жителей деревни Михалево Павлово-Посадского городского округа: мы подключили населенный пункт к централизованному газоснабжению. Построили здесь семь километров новых газопроводов, чтобы обеспечить теплом более 200 домов», - рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Чтобы включить населенный пункт в губернаторскую программу, необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области.

Два обязательных критерия для участия в программе: • в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 жителей; • предельный лимит капитальных затрат по программе на одного жителя не должен превышать 450 тысяч рублей.

Губернаторская программа Подмосковья Газ Семья Топливо Павловский посад

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