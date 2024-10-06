06 октября 2024, 11:59

Первые паспорта вручили 18 подросткам в Волоколамске

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Еще 18 подростков получили важный документ — паспорт. На торжественной церемонии вручения присутствовали родители и представители администрации.

Заместитель главы Волоколамска Анна Агапова поздравила ребят со значимым событием.

«Сегодня вы получаете важный документ. Это событие знаменует для юных граждан начало нового, прекрасного периода, связанного с приобретением новых прав и обязанностей, так как паспорт - это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина страны», - отметила Анна Агапова.

В конце участники церемонии сделали совместную фотографию.

Директор МФЦ Светлана Дмитриева отметила, что вручение паспорта в торжественной обстановке стало доброй традицией в округе. Подростки получают первый документ, подарки и ценные советы о необходимости беречь персональные данные.

Напомним, паспорт выдается в 14 лет. Чтобы получить его на торжественной церемонии, необходимо оформить заявление в МФЦ.

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Паспорта Волоколамск
06 октября 2024, 12:19
Первый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья спрогнозировали с 6 по 8 октября
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Первый класс пожарной опасности ожидается на всей территории Подмосковья с 6 по 8 октября. Накануне в субботу пожар потушили в Рахмановском участковом лесничестве в Павловском Посаде.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, сегодня и в ближайшие дни температура будет 12-17 градусов тепла, а ночью опустится от шести до 11. Погода ожидается облачная, возможны дожди.

В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует сообщить о нем на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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Лесные пожары Погода Павловский посад
06 октября 2024, 11:58
Жительница Волоколамска Роза Грачева отметила 90-летний юбилей
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Розе Степановне Грачевой исполнилось 90 лет. Ее поздравила временно исполняющая полномочия главы округа Наталья Козлова.

Наталья Юрьевна пожелала Розе Грачевой провести время с семьей во время празднования и впредь оставаться бодрой духом женщиной. Исполняющая полномочия главы отметила, что Роза Степановна превосходно выглядит.

Роза Митриева родилась в Ногинске и на протяжении 18 лет работала на чулочной фабрике. Она устроилась туда в 14 лет штопальщицей. Затем она вышла замуж, поменяла фамилию на Грачеву и в 1964 году переехала в Волоколамск, куда определили ее супруга. Здесь она 27 лет трудилась на птицекомбинате.

Роза Степановна вспоминает, что отец в 1941 году ушел на фронт и погиб в Таганроге. Ее мама воспитывала пятерых детей. Впоследствии Роза родила двух дочерей. Теперь рядом с ней подрастают внук, внучка и маленькая правнучка.

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Волоколамск
06 октября 2024, 11:30
Отопительный сезон начался в Жуковском
Unsplash
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Отопление в жилые дома в Жуковском начали запускать с 4 октября. Изначально планировали начать седьмого, но перенесли старт на более ранний срок по просьбам жителей.

Специалисты обращают внимание на то, что подключение домов проходит поэтапно. Сначала запускают пятиэтажные дома, затем - многоэтажные.

«Принято решение начать пуск отопления в многоквартирные дома 4 октября. Тепло сегодня получат более 100 домов», - прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Школы, дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, культуры начали подключать еще с 1 октября. В настоящее время объекты отапливаются в полном объеме.

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Отопление Жуковский
06 октября 2024, 11:29
Акцию «10 тысяч шагов к жизни» провели в Жуковском ко Дню пожилого человека
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Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Центре спорта «Метеор» в Жуковском. Ее приурочили ко Дню пожилого человека.

Председатель Совета депутатов Юрий Прохоров и муниципальный депутат Александр Аниканов поприветствовали участников.

К акции присоединились более 60 жителей: школьники, активисты «Молодой Гвардии» и движения «Волонтеры Подмосковья», а также участники «Активного долголетия» в Жуковском. Все прошли несколько кругов по периметру стадиона «Метеор».

Отметим, акция «10 000 шагов к жизни» направлена на повышение ежедневной активности, ведь ходьба - самый доступный способ профилактики физического здоровья.

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Жуковский

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