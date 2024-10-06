Первые паспорта вручили 18 подросткам в Волоколамске

Заместитель главы Волоколамска Анна Агапова поздравила ребят со значимым событием.

«Сегодня вы получаете важный документ. Это событие знаменует для юных граждан начало нового, прекрасного периода, связанного с приобретением новых прав и обязанностей, так как паспорт - это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина страны», - отметила Анна Агапова.

В конце участники церемонии сделали совместную фотографию.

Директор МФЦ Светлана Дмитриева отметила, что вручение паспорта в торжественной обстановке стало доброй традицией в округе. Подростки получают первый документ, подарки и ценные советы о необходимости беречь персональные данные.

Напомним, паспорт выдается в 14 лет. Чтобы получить его на торжественной церемонии, необходимо оформить заявление в МФЦ.

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